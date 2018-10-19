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      Массовый расстрел людей в Керчи: появились первые фото с похорон

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      В Керчи похоронили погибших в результате массового расстрела в политехническом колледже
      В Керчи похоронили погибших в результате массового расстрела в политехническом колледже / Соцсети

      19 октября в оккупированной Керчи прошли церемонии прощания и похорон 17 жертв взрыва и расстрела в местном политехническом колледже.

      24 канал сообщал, что в центре Керчи проходит прощание с погибшими в результате массового расстрела в политехническом колледже.

      Читайте также: Массовое убийство в колледже в Керчи: опубликованы фото жертв трагедии

      Как пишут местные СМИ, во время церемонии родственники и родные погибших просили ее прервать, поскольку "это слишком трудно пережить". Также отмечается, некоторым людям медики оказывали помощь.

      Затем мероприятие переместилось на центральное кладбище города и на кладбище поселка Аджимушкай для захоронения, где гробы откроют.

      Керч, вбивство, похорон, Крим, коледж
      Одна из церемоний захоронения жертв происходит на центральном кладовище Керчи 

      Керч, вбивство, похорон, Крим, коледж
      В Керчи и на кладовище поселка Аджимушкай должны похоронить 17 жертв трагедии

      Крымские журналисты отмечают, что некоторые катафалки прибыли в Керчь из других городов полуострова. Людей на кладбище перевозили автобусы, которые сняли с городских маршрутов.

      Массовый расстрел людей в Керчи: видео процессии, которая двинулась из центра города к кладбищу

      Поминки состоятся в одном из популярных кафе города.

      Керч, вбивство, похорон, Крим, коледж
      Перед захоронением гробы должны открыть

      Керч, вбивство, похорон, Крим, коледж
      Перед захоронением с жертвами расстрела попрощались в центре Керчи

      Керч, вбивство, похорон, Крим, коледж
      Кроме родственников и близких, на кладбищах присутствуют также другие жители Керчи

      Кроме того, захоронение одного из погибших Рудена Джураева произошло в селе Горностаевка, пишет ресурс "Крым.Реалии". Заметим, что парня хоронили по мусульманской традиции, без гроба.

      Керч, вбивство, похорон, Крим, коледж
      Захоронение погибших проходило не только в Керчи – в Горностаевке похоронили Рудена Джураева

      Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

      Смотрите видео о массовом убийстве в Керчи:

       

      МАССОВОЕ УБИЙСТВО В КЕРЧИ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Теракт в колледже в Керчи Новости Крыма Жертвы Керчь Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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