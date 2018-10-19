19 октября в оккупированной Керчи прошли церемонии прощания и похорон 17 жертв взрыва и расстрела в местном политехническом колледже.

24 канал сообщал, что в центре Керчи проходит прощание с погибшими в результате массового расстрела в политехническом колледже.

Читайте также: Массовое убийство в колледже в Керчи: опубликованы фото жертв трагедии

Как пишут местные СМИ, во время церемонии родственники и родные погибших просили ее прервать, поскольку "это слишком трудно пережить". Также отмечается, некоторым людям медики оказывали помощь.

Затем мероприятие переместилось на центральное кладбище города и на кладбище поселка Аджимушкай для захоронения, где гробы откроют.



Одна из церемоний захоронения жертв происходит на центральном кладовище Керчи



В Керчи и на кладовище поселка Аджимушкай должны похоронить 17 жертв трагедии

Крымские журналисты отмечают, что некоторые катафалки прибыли в Керчь из других городов полуострова. Людей на кладбище перевозили автобусы, которые сняли с городских маршрутов.

Массовый расстрел людей в Керчи: видео процессии, которая двинулась из центра города к кладбищу

Поминки состоятся в одном из популярных кафе города.



Перед захоронением гробы должны открыть



Перед захоронением с жертвами расстрела попрощались в центре Керчи



Кроме родственников и близких, на кладбищах присутствуют также другие жители Керчи

Кроме того, захоронение одного из погибших Рудена Джураева произошло в селе Горностаевка, пишет ресурс "Крым.Реалии". Заметим, что парня хоронили по мусульманской традиции, без гроба.



Захоронение погибших проходило не только в Керчи – в Горностаевке похоронили Рудена Джураева

Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.



В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.



По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

Смотрите видео о массовом убийстве в Керчи: