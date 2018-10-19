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      Хотел служить в армии, – бабушка Рослякова о его планах на будущее.

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      Бабушка Рослякова рассказала о его планах на будущее
      Бабушка Рослякова рассказала о его планах на будущее / Скриншот из видео

      Владислав Росляков, которого подозревают в совершении массового убийства в политехническом колледже в Керчи, планировал в будущем пойти служить в армию по контракту.

      Об этом рассказала бабушка керченского стрелка Таисия, передает "КП".

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      По ее словам, парень был добрый, отзывчивый, и всегда помогал по хозяйству. Однако за месяц до трагедии Владислав забрал все фотографии из семейного альбома.

      Неделю назад мы виделись, настроение у него хорошее было. Правда, знаете, что сейчас мне кажется странным? Где-то за месяц до всего этого внук пришел ко мне и забрал все семейные фотографии. Вытащил их из альбомов. К отцу зашел, у него тоже все забрал. Сказал, что хочет их перефотографировать и новый альбом сделать,
      – рассказала женщина.

      Она вспомнила, что в детстве внук был говорливым и активным ребенком, а когда подрос, то стал очень замкнутым и тихоней.

      "Когда ему ноутбук купили, Владика вообще из дома вытащить на улицу невозможно стало – все время в какие-то игры играл. А вот планы на будущее строил. После колледжа хотел пойти служить по контракту. В армию его тянуло", – сказала она.

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

      Смотрите видео о массовом убийстве в Керченском колледже:

       

      Теги: Новости Украины Теракт в колледже в Керчи Новости Крыма Жертвы Керчь
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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