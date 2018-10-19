Хотел служить в армии, – бабушка Рослякова о его планах на будущее.

Владислав Росляков, которого подозревают в совершении массового убийства в политехническом колледже в Керчи, планировал в будущем пойти служить в армию по контракту.

Об этом рассказала бабушка керченского стрелка Таисия, передает "КП".

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По ее словам, парень был добрый, отзывчивый, и всегда помогал по хозяйству. Однако за месяц до трагедии Владислав забрал все фотографии из семейного альбома.

Неделю назад мы виделись, настроение у него хорошее было. Правда, знаете, что сейчас мне кажется странным? Где-то за месяц до всего этого внук пришел ко мне и забрал все семейные фотографии. Вытащил их из альбомов. К отцу зашел, у него тоже все забрал. Сказал, что хочет их перефотографировать и новый альбом сделать,

– рассказала женщина.

Она вспомнила, что в детстве внук был говорливым и активным ребенком, а когда подрос, то стал очень замкнутым и тихоней.

"Когда ему ноутбук купили, Владика вообще из дома вытащить на улицу невозможно стало – все время в какие-то игры играл. А вот планы на будущее строил. После колледжа хотел пойти служить по контракту. В армию его тянуло", – сказала она.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

Смотрите видео о массовом убийстве в Керченском колледже: