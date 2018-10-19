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      "Дьявол, больше ничего": отец Рослякова впервые прокомментировал трагедию в Керчи

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      Игорь Росляков прокомментировал массовое убийство в Керчи
      Игорь Росляков прокомментировал массовое убийство в Керчи / Фото из открытых источников

      Отец Владислава Рослякова впервые прокомментировал массовую стрельбу, которую устроил его сын в политехническом колледже в Керчи 17 октября и отметил, что любит его несмотря на теракт.

      Видео с комментарием Игоря Рослякова опубликовал канал Mash.

      Читайте также: Массовое убийство в колледже в Керчи: опубликованы фото жертв трагедии

      "Дьявол – больше ничего. Раньше он занимался детской литературой. Хомячками, декоративными крысами занимался. Он был ребенком", – сказал отец стрелка.

      Кроме того, он рассказал, что уже вторые сутки проводит вместе со следователями, которые допрашивают одноклассников Влада.

      Мне сказали, что он застрелился. Он труп. Труп нельзя прощать или не прощать. Хоть и мертв – я его люблю. Он моя кровиночка. Мой родной сын. Я мечтал о нем,
      – добавил Игорь Росляков.

      Также мужчина рассказал, что восемь лет не жил с парнем и его матерью, ведь она не хотела с ним общаться.

      При этом, по мнению отца Рослякова, в трагедии, которую устроил его сын, виноват "интернет, ноутбук и полная замкнутость".

      Игорь Росляков прокомментировал стрельбу, которую устроил его сын в Керчи: видео Mash

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

      Смотрите видео о массовом убийстве в Керченском колледже:

       

       

      массовый расстрел людей в керченском колледже: хроника событий
      Теги: Новости Крыма Теракт в колледже в Керчи Новости Украины Керчь Жертвы Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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