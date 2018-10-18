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      Массовое убийство в Керчи: Росляков делился с друзьями планами о нападении на колледж

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      Трагедия в Керчи: Росляков делился с друзьями планами о нападении на колледж
      Трагедия в Керчи: Росляков делился с друзьями планами о нападении на колледж / Иллюстративное фото из свободных сетей

      Подозреваемый в массовом расстреле и взрывах в политехническом колледже в Керчи Владислав Росляков, делился в социальных сетях с друзьями своими планами о нападении. О подробностях парень не рассказывал, но одной подруге написал, что "круто было бы устроить бойню".

      Переписку Рослякова в соцсети "ВКонтакте" опубликовала "Крымская газета".

      Отметим, что страница в "ВКонтакте" Рослякова была заведена на вымышленное имя Анатолия Смирнова. То, что этот профиль в соцсети принадлежит именно Рослякову, подтвердила "КП" со ссылкой на несколько источников.

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      На сегодня страница Рослякова в "ВКонтакте" удалена. По словам друзей керченского стрелка, он ушел из соцсетей накануне нападения на колледж.

      В переписке парень фантазировал о расправе над сверстниками и учителями, а также посвятил в свои интересы собеседницу. В частности, Росляков прислал ей ссылку на группу "ВКонтакте", посвященную маньякам.

      Трагедія в Керчі коледж розстріл вбивство Росляков сторінка

      Переписка Рослякова в "ВКонтакте"

      Чикатило – он красивый был в молодости,
      – писал Росляков об известном маньяке.

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      Знакомый парень жаловался на нежелание идти в армию и скуку. В переписке проскакивает и намек на романтические увлечения Рослякова: "Она меня игнор (игнорирует). Удивительно, однако. Все, кого я встречаю, меня не замечают".

      Росляков

      Росляков увлекался маньяком Чикатило

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      Переписка Рослякова

      Фрагмент переписки Рослякова с подругой

      Росляков также рассуждал о преимуществах смерти от выстрела дробовика – "Мозг выпадет из головы. Его порвет", а также жаловался, что не может достать яд цианид.

      Теракт Керч коледж розстріл масове вбивство Росляков

      Переписка Рослякова в "ВКонтакте"

      Смотрите видео о трагедии в Керчи:

      Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

      МАССОВОЕ УБИЙСТВО В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

      Теги: Новости Украины Новости Крыма Теракт в колледже в Керчи Керчь Соцсети
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 18 октября
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