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      Мать керченского стрелка Рослякова запрещала ему развлекаться, – соцсети

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      Массовое убийство в Керчи: мать Рослякова была членом организации "Свидетели Иеговы"
      Массовое убийство в Керчи: мать Рослякова была членом организации "Свидетели Иеговы" / Фото из открытых источников

      Мать подозреваемого в совершении массового убийства в керченском политехническом колледже Владислава Рослякова Галина – была членом религиозной организации "Свидетели Иеговы". Так, женщина запрещала сыну развлекаться, аргументируя это грехом.

      Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

      В школе мальчик не участвовал в самодеятельности, не ходил на кружки и не участвовал в праздниках. Классная руководительница Марина Маслова говорит, что ему нельзя было даже в кино. Иногда Влад нарушал мамины запреты и пробирался к ребятам тайком. За это непременно получал нагоняй,
      – говорится в сообщении.

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      Отмечается, что Рослякову не нравились мамины друзья, которые тоже были членами организации "Свидетели Иеговы". Парень называл их "какими-то дураками, которые танцуют и поют".

      Также сообщается, что Росляков много времени проводил в школе. Он был тихим и улыбчивым. Сначала парень был замкнутым, однако в старших классах стал обычным дружелюбным "пацаном".

      Влад учился плохо, на тройки. В девятом классе постоянно ходил в библиотеку – там был компьютер, который мама отказывалась купить. Парень зарегистрировался в "ВКонтакте", увлекся панком, навесил на себя браслеты. Маме это, конечно, не понравилось,
      – говорится в сообщении Mash.

      После этого мать Рослякова пришла к его классной руководительнице и спросила, что ей делать с сыном. Та посоветовала купить компьютер. Мать так и сделала, однако, как отмечается, проблем это не решило.

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      Що відомо про Рослякова Керч коледж масове вбивство розстріл

      Сообщение о матери Рослякова

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      Смотрите видео о массовом убийстве в колледже в Керчи:

      Напомним, что 17 октября парень устроил массовый расстрел людей и взрыв в политехническом колледже в Керчи. После этого он застрелился в библиотеке. Подозреваемым в массовом убийстве в Керчи является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      В результате трагедии в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

      массовое убийство в колледже в керчи: хроника событий
      Теги: Новости Украины Новости Крыма Теракт в колледже в Керчи Расследования Керчь Религия
      Источник: 24 канал
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      Новости за 18 октября
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