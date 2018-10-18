Идет убивать: появилось последнее видео с Росляковым перед трагедией в Керчи

В сети появилось видео последних минут перед массовым расстрелом подростков в Керчи. На нем видно, как стрелок Владислав Росляков идет по территории колледжа и заходит в здание через запасной вход.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Mash.

Читайте также: Как выглядит колледж в Керчи после массового убийства: жуткие фото и видео

Последние метры перед входом, последние минуты перед бойней. Перед колледжем никого нет – все сидят на парах. Тишина,

– говорится в подписи к видео.

Отмечается, что парень перелез через забор, после зашел в здание через запасную дверь и поднялся на второй этаж.

"Там парень направился прямо в неработающий туалет (он был закрыт на ремонт). Там переоделся, достал оружие и пошел по этажам", – говорится в сообщении.

Также известно, что в корпусе колледжа работали 52 камеры, по которым и отслеживали путь Рослякова. Сейчас записи просматривают несколько специалистов.

Смотрите видео, как Владислав Росляков заходит на территорию колледжа в Керчи:

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.