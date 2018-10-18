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      Идет убивать: появилось последнее видео с Росляковым перед трагедией в Керчи

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      Росляков перед трагедией в Керчи
      Росляков перед трагедией в Керчи / Фото из открытых источников

      В сети появилось видео последних минут перед массовым расстрелом подростков в Керчи. На нем видно, как стрелок Владислав Росляков идет по территории колледжа и заходит в здание через запасной вход.

      Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Mash.

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      Последние метры перед входом, последние минуты перед бойней. Перед колледжем никого нет – все сидят на парах. Тишина,
      – говорится в подписи к видео.

      Отмечается, что парень перелез через забор, после зашел в здание через запасную дверь и поднялся на второй этаж.

      "Там парень направился прямо в неработающий туалет (он был закрыт на ремонт). Там переоделся, достал оружие и пошел по этажам", – говорится в сообщении.

      Также известно, что в корпусе колледжа работали 52 камеры, по которым и отслеживали путь Рослякова. Сейчас записи просматривают несколько специалистов.

      Смотрите видео, как Владислав Росляков заходит на территорию колледжа в Керчи:

       

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

      массовое убийство в колледже в керчи: хроника событий
      Теги: Новости Украины Новости Крыма Теракт в колледже в Керчи Жертвы Керчь Взрыв
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 18 октября
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