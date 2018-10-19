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      Массовый расстрел людей в политехническом колледже: еще одна трагедия потрясла Керчь

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      В Керчи из окна выпал 20-летний парень, который сильно любил погибшую в результате стрельбы в политехническом колледже
      В Керчи из окна выпал 20-летний парень, который сильно любил погибшую в результате стрельбы в политехническом колледже / Соцсети

      В оккупированной Керчи из окна выпал 20-летний парень, у которого были сильные чувства к студентке Виктории Демчук, серьезно пострадавшей в результате расстрела в политехническом колледже. Известно, что он до последнего находился у ее больничной койки, однако жизнь девушки все же оборвалась.

      Об этом рассказала сестра юноши в комментарии местному изданию Kerch.com.ru.

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      "Армен сильно любил Викторию, когда случилось несчастье, не отходил от ее кровати в больнице, дежурил там вместе с родителями. Врачи провели операцию по ампутации ноги девушки и появилась надежда, что она выживет. Однако, во время транспортировки в Москву ее жизнь оборвалась", – отметила девушка.

      Керч, стрілянина, коледж, Крим, жертви
      Виктории Демчук удалось выжить после жутких событий в Керчи, однако впоследствии ее сердце все же перестало биться 

      По словам сестры юноши Влады, трагедия сильно потрясла ее брата, он сильно переживал.

      "19 октября стало известно о том, что он выпал из окна четвертого этажа, получив травму позвоночника. Его собираются перевозить в Краснодарскую клинику", – добавила она.

      Керч, стрілянина, коледж, Крим, жертви
      20-летний Армен очень переживал из-за смерти своей девушки

      Сейчас в городе для девушки собирают деньги, поскольку она является опекуном еще одного своего шестилетнего брата.

      По информации других изданий, парень оставил предсмертную записку. Также крымские ресурсы пишут, что он увлекался футболом, поэтому вся его страница в соцсети была полной упоминаний об этом виде спорта, однако накануне инцидента он сменил аватар и поставил фото Виктории. Под фотографией его друзья сразу начали писать комментарии со словами поддержки.

      Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

      Смотрите видео о массовом расстреле людей в Керчи

      МАССОВЫЙ РАССТРЕЛ ЛЮДЕЙ В КЕРЧИ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

      Теги: Новости Украины Теракт в колледже в Керчи Новости Крыма Жертвы Керчь Аннексия Крыма Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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