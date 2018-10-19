Крым – большая зона террора, – Чийгоз о массовых убийствах в Керчи

С тех пор, как Россия незаконно аннексировала Крым, жители полуострова каждый день страдают от ужасных действий оккупационной власти. Поэтому, массовые расстрелы в колледже, которые произошли 17 октября в Керчи являются огромной трагедией, но далеко не первой и, увы, не последней.

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "Прямой".

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"Знаете, ничего нового там не произошло. С момента оккупации подобные трагедии, пусть не в таких широких масштабах, но по времени, с потерями человеческих жизней с издевательствами, с убийствами, они ни на один день не останавливались. И это насилие над женщинами и убийство наших девушек, это и наши украинские граждане в Крыму, сначала они исчезают, а потом их находят мертвыми или вообще не находят", – рассказал он.

Представитель Меджлиса отметил, что жертв оккупационного режима Крыма уже несколько десятков человек.

"В дом к тебе врываются эти бандиты и под видом обысков на глазах у маленьких детей – издеваются, бьют твоих родителей, стариков. И конечно это на десятки лет и поколений оставит свой тяжелый след в сознании этих людей", – сказал Чийгоз.

Кроме того, он отметил, что трагедия, которая произошла накануне в Керчи – это не последнее что произошло.

Мы будем иметь Крым на первых страницах за счет таких ужасных действий оккупационной власти. Это и экологические беды, через десятки лет мы узнаем сколько у нас в армянском регионе и вокруг есть пострадавших наследственными болезнями. Надо немедленно требовать более жестких мер от международного сообщества, чтобы войти туда. Другого выхода не будет. Это большая зона террора, колония, в которой сотни тысяч наших граждан,

– подчеркнул Чийгоз.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

Смотрите видео о массовом убийстве в Керченском колледже: