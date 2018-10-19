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      Путин мог стать "примером" для студента, устроившего бойню в Керчи – немецкое издание

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      Путин мог стать "примером" для студента-стрелка, устроившего массовое убийство в колледже в Керчи
      Путин мог стать "примером" для студента-стрелка, устроившего массовое убийство в колледже в Керчи / Publika

      Во время выступления на дискуссионном форуме "Валдай" в Сочи президент России Владимир Путин заявил, что причиной массового убийства в колледже в Керчи стала глобализация и добавил, что все началось с известных трагических событий в США. Однако главе Кремля вряд ли понравилось бы то, что "примером" для 18-летнего студента-стрелка мог послужить он сам.

      Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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      Издание объясняет, что в своих старых сообщениях в русскоязычной социальной сети "ВКонтакте" Владислав Росляков, который устроил бойню в керченском колледже, прославлял российского президента и пророссийских боевиков на востоке Украины. Последняя такая запись была сделана стрелком в 2014 году, добавляет немецкая газета.

      В то же время, автор статьи отмечает, что политики разных рангов не преминули воспользоваться трагедией в политических целях.

      Так, первым среди них стал так называемый председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, который всего через несколько часов после трагедии в оккупированном Россией Крыму свалил всю вину на Украину, говорится в публикации.

      Взамен украинская сторона заверила, что подобное могло произойти только потому, что Крым оккупирован российскими агрессорами.

      "Я хочу подчеркнуть, что полная ответственность за то, что произошло в Крыму, лежит на государстве-агрессоре (в России – "24")", – отметил в эфире украинского телевидения Борис Бабин, представитель Президента Порошенко в Крыму.

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      Смотрите видео о трагедии в Керчи:

      Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 40 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

      Теги: Новости политики Теракт в колледже в Керчи Новости Крыма Новости России Жертвы Аннексия Крыма Владимир Путин Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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