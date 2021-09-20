Єдине, що зупинить – смерть: психологи проаналізували стан пермського стрілка

Вранці 20 вересня у російському Пермському державному національному дослідницькому університеті 18 річний студент відкрив стрілянину. Внаслідок чого загинули 8 людей, 19 мають вогнепальні поранення. На жаль, це не перша подібна трагедія у світі. 24 канал зібрав найгучніші випадки стрілянин в навчальних закладах.

Кандидатка наук, медична психологиня, експертка з психологічної кібербезпеки Наталя Бугайова каже, що причини шутінгу існують різні.

Важливо "Групи смерті" та підліткові самогубства в Україні: як вберегти дитину від трагедії

Наприклад, за булінг або моббінг, участь в терористичних групах, наслідування ідеалам (наприклад, Еріку Харрісу і Ділану Кліболду – учням старших класів школи "Колумбайн", які здійснили масовий розстріл співучеників в США в 1999 році) або інших шутерів, чиї дії і подальша розтиражованість подій у ЗМІ, стала каталізатором у прийнятті рішення про масове вбивство, а також бажання стати відомим, навіть таким злочинним способом.

Шутінг Стрілянина по людях в місці масового їх скупчення з метою укласти якомога більше людей. За своєю суттю кожен "шутінг" це теракт, покликаний залякати і шокувати людей.

Нерідко причиною шутінга виступає наявність недіагностованих психічних розладів або захворювань. Слід зазначити те, що поведінка масшутерів ніколи не відбувається в стані афекту, оскільки всі злочини ретельно плануються і, часом, етап підготовки до них може займати роки. Наталя Бугайова Кандидатка наук, медична психологиня, експертка з психологічної кібербезпеки

Аналіз поведінки "пермського шутера"

Експертка проаналізувала поведінку "пермського шутера" на підставі його текстів з соціальних мереж. За її словами, на підставі залишеного Бекмансуровим поста, можна зробити деякі висновки. Так Пермський стрілець заявив наступне: "Подія не є терактом (принаймні з юридичної точки зору). Я не перебував в екстремістських організаціях, був не релігійний і аполітичний".

Судячи з тексту, Тимур Бекмансуров задумав зробити массшутінг ще багато років тому і планував злочин масового розстрілу, каже експертка з психологічної кібербезпеки.

Пост в соцмережі:

"Думав про це давно, йшли роки і я зрозумів, що настав час зробити те, про що я мріяв. З середини 10 класу почав відкладати гроші на покупку вогнепальної зброї...", "у той же час я вибирав місце для нападу, розглядав різні варіанти: торгові центри, ЛРО, лікарні, призовний пункт, театри, вокзал. Всі ці об'єкти не підійшли мені за розкладом, потрібно було місце, в якому найбільша концентрація людей буде у понеділок ближче до полудня, тому мені залишалося лише чекати списки зарахованих до ВНЗ, щоб дізнатися, який з навчальних закладів підпише собі вирок...", "Університетом, які допустили саму серйозну помилку в його історії, виявився ПДНІУ, роки 4 тому... Я запримітив цей ВНЗ ще в часи, коли ходив до нього на курси в 9 класі, мені сподобалася велика кількість корпусів і, відповідно, студентів, є де розгулятися, та й сама локація виглядає непогано, куди краще, чим гнилі хрущовки навколо. Не найгірше місце, щоб померти".

За словами Бугайової, шутеру було байдуже, який заклад буде обрано для реалізації його плану і хто постраждає. Єдине, що його цікавило – знищити якомога більше людей. Про проблеми з психічним здоров'ям, комунікаційними порушеннями та немотивованою агресією у Тимура Бекмансурова, за словами кандидатки наук, свідчать написані ним рядки:

Все навколо виглядає так штучно, як уві сні, немов я спостерігаю за діями моєї оболонки від 3 особи. Кожен день є повторенням минулого, все починається зі дзвону в голові. Завжди складно було спілкуватися з людьми, незрозумілі їхні емоції. Що вже тримати в таємниці, ще з часів початкової школи я зрозумів, що мені подобається завдавати людям біль..,

– цитує слова "пермського шутера" експертка.

Наталя Бугайова каже, що серйозною проблемою, на її погляд, є й те, що обстеження психіатра і психолога, необхідні для дозволу на придбання зброї, носять формальний характер, питання однотипні і повторюються, а тести, що використовуються, можна з легкістю знайти в інтернеті і запам'ятати необхідні відповіді для отримання успішного результату, чим і скористався Пермський стрілець.

Кандидатка наук, медична психологиня, експертка з психологічної кібербезпеки Наталя Бугайова / Фото – фейсбук Наталі Бугайової

Зокрема, Бекмансуров описує, як йому вдалося обдурити психіатра і психолога: "Після повернення додому мені не склало труднощів знайти цей тест, прочитати про критерії оцінювання і пройти його пару десятків разів за вихідні. Повернувся на прийом через кілька днів, знаючи відповіді на питання, досить швидко пройшов даний тест".

Наталя Бугайова каже, що те, що психічні проблеми у Тимура Бекмансурова прогресували, можна зрозуміти з опису його стану ще навесні: "До кінця травня став розуміти, що мені все важче себе контролювати. Вирішив менше контактувати зі своїм колом спілкування, з деякими людьми зовсім припинив спілкування, так як здавалося, що я можу заподіяти їм шкоду".

Безпосередньо перед здійсненням массшутінга Бекмансуров пише: "Я ненавиджу себе, але я хочу заподіяти біль усім, хто встане на моєму шляху. Дзвін став ще сильніше, нібито мою голову здавлюють лещата. Не покидає відчуття того, що все навколо всього лише сон. Не бачу сенсу писати щось ще".

Він усвідомлює неможливість контролювати власну агресію і зізнається, що єдине, що його може зупинити – це смерть й "благо вона близька",

– каже експертка.

За її словами, на жаль, до тих пір, поки дозвіл на носіння зброї буде носити формальний характер, моніторінг психічних захворювань не проводитись, у навчальних закладах питання безпеки будуть ігноруватись, а негативні соціальні явища будуть процвітати, проблема массшутінгу залишатиметься актуальною.

Найгучніші випадки стрілянини в навчальних закладах