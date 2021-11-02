Его преследует смерть Хатчинс, – жена Болдуина о ментальном здоровье актера

Алек Болдуин, случайно застреливший украинку Галину Хатчинс на съемочной площадке, практически не спит. Жена актера Хилария говорит, что его преследует смерть оператора.

В то же время женщина очень волнуется за ментальное здоровье мужа. Об этом сообщил источник в окружении семьи исполнителя.

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Хилария очень переживает за него. На самом деле он не спит, его просто преследует смерть Галины. Произошла ужасная трагедия, Алек ужасно себя чувствует,

– отметил собеседник.

Впрочем, Алек Болдуин не хочет, чтобы ему сочувствовали. Он понимает, что семье Галины гораздо сложнее.

Муж Хатчинс прокомментировал трагедию

Муж украинки поблагодарил за поддержку и попросил уважать частную жизнь родных. Ведь эта потеря огромна для семьи.

Мэтт Хатчинс отметил, что Галина вдохновляла страстью и видением, а ее наследие слишком весомо, чтобы выразить словами.

Трагедия с Болдуином и Хатчинс: что известно

Жуткий случай произошел 22 октября на съемках фильма "Ржавчина". Американский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.

Оператора, которая имеет украинское гражданство, пытались спасти, но она умерла в больнице. Раненого режиссера уже выписали из медицинского учреждения. Его жизни ничего не угрожает.

Правоохранители выяснили, что Болдуин получил оружие от помощника режиссера. Тот сказал, что пистолет можно использовать, не подозревая, что он заряжен боевыми патронами.