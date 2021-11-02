Його переслідує смерть Гатчінс, – дружина Болдвіна про ментальне здоров'я актора

Алек Болдвін, який випадково застрелив українку Галину Гатчінс на знімальногому майданчику, практично не спить. Дружина актора Гіларія каже, що його переслідує смерть операторки.

Водночас жінка дуже хвилюється за ментальне здоров'я чоловіка. Про це повідомило джерело в оточенні сім'ї виконавця.

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Гіларія дуже переймається за нього. Насправді він не спить, його просто переслідує смерть Галини. Сталася жахливо трагедія, Алек жахливо почувається,

– зазначив співрозмовник.

Втім, Алек Болдвін не хоче, аби йому співчували. Він розуміє, що родині Галини набагато складніше.

Чоловік Гатчінс прокоментував трагедію

Чоловік українки подякував за підтримку та попросив поважати приватне життя рідних. Адже ця втрата величезна для сім'ї.

Метт Гатчінс зазначив, що Галина надихала пристрастю та баченням, а її спадщина занадто вагома, щоб висловити словами.

Трагедія з Болдвіном та Гатчінс: що відомо

Моторошний випадок стався 22 жовтня на зйомках фільму "Іржа". Американський актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс і поранив режисера Джоела Соуза.

Операторку, яка має українське громадянство, намагалися врятувати, але вона померла у лікарні. Пораненого режисера вже виписали з медичного закладу. Його життю нічого не загрожує.

Правоохоронці з'ясували, що Болдвін отримав зброю від помічника режисера. Той сказав, що пістолет можна використовувати, не підозрюючи, що він заряджений бойовими патронами.