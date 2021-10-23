Свої емоції та переживання він висловив у пості у твітері. У ньому він наголосив, що ця втрата величезна для їхньої родини.

Важливо Рідні Гатчінс з України, яку випадково застрелив Болдвін, вимагають покарати винних

Метт Гатчінс зазначив, що Галина надихала всіх своєю пристрастю і баченням, а її спадщина занадто вагома, щоб висловити її словами.

Наша втрата величезна, і ми просимо ЗМІ поважати приватне життя моєї сім'ї, поки ми справляємося з нашим горем,

– написав чоловік Гатчінс.

Також, він подякував всім, хто поділився зображеннями і історіями з життя української операторки. Під дописом він прикріпив фото дружини та їхнім сином.



Українська режисерка із сином / Фото з твіттера Метта Гатчінс

Що відомо про трагедію

Американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив з пістолета жінку-оператора і поранив режисера. Обох госпіталізували.

На жаль, операторку Галину Гатчінс врятувати не вдалося, вона померла. А от американського режисера Джоела Соуза наступний день після трагедії виписали з лікарні.

Сам Болдвін наголосив, що співпрацює з правоохоронцями, аби з'ясувати, чому та як сталася ця трагедія. Він також повідомив, що запропонував свою підтримку рідним загиблої Галини Гатчінс.

У поліцейському ордері, виданому після трагедії, повідомляється: одна куля потрапила жінці-операторці в груди та протнула її наскрізь, вилетівши просто в режисера кінокартини Джоела Соуза. Останній отримав поранення у плече.

Після стрілянини зброяр передав револьвер і використану гільзу правоохоронцям разом з іншою гвинтовою зброєю та боєприпасами, використаними на знімальному майданчику.