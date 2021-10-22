Медики намагалися врятувати операторку, втім поранення було надто серйозним: жінка померла у лікарні. У режисера стрічки Джоела Соуза пошкоджена ключиця. Він вижив, але перебуває у критичному стані.
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Сотні людей залишають коментарі під останнім дописом Гатчінс в її інстаграмі. Серед них – актор, продюсер та режисер Джозеф Рейтман та художниця Рейчел Мейсон. Колеги загиблої не можуть повірити в те, що сталося, й висловлюють співчуття її рідним. Багато хто з кінозірок відреагував на трагедію у твітері.
Публікація Гатчінс у соцмережі, яка стала останньою:
Джеймс Ганн
Американський кінорежисер Джеймс Ганн розповів, що його найбільший страх полягає у тому, що хтось може отримати смертельну травму на одній з його зйомок. Тож він молиться, аби таке ніколи не трапилося. "Моє серце зараз з усіма, хто постраждав під час трагедії на зйомках Іржі, особливо – із сім'єю Гатчінс", – написав він.
Елайджа Вуд
Актор та режисер Елайджа Вуд також написав допис у соцмережі. Новини про смерть Галини Гатчінс він назвав "абсолютно жахливими та спустошливими". Кіномитець додав, що всіма своїми думками зараз – із рідними загиблої.
Джо Манганьєлло
Актор Джо Манганьєлло, який зіграв Дезстроука у "Лізі Справедливості" 2017 року, шокований звісткою про смерть Гатчінс. Він підкреслив, що йому пощастило працювати з українкою на одному майданчику. Вона була кінооператором під час зйомок супергеройського фільму Archenemy.
Неймовірний талант, чудова людина. Не можу повірити, що це могло статися у наші дні… Як стрільба могла вбити члена знімальної групи? Жахлива трагедія,
– зазначив він.
Дебра Мессінг
Актриса Дебра Мессінг відреагувала на гучний твіт американського колумніста Бенні Джонсона. Той написав: "Алек Болдвін вбив людину з пістолета, ведеться кримінальне розслідування. Це точний заголовок". Натомість Мессінг пояснила, що все було не так, як пише Джонсон, й висловила підтримку Болдвіну. Адже актору вручили бутафорський пістолет для використання у сцені. "Потім сталася катастрофа, в якій загинула Гатчінс, а Соуза зазнав поранення. Я молюся за їхні сім'ї", – написала актриса.
Алекс Вінтер
«Глибокі співчуття рідним і близьким Галини Гатчінс. Команда за жодних обставин не має опинятися у небезпеці на знімальному майданчику, і коли вона опиняється в ній, тому завжди є певні причини, чому», — написав англо-американський актор Алекс Вінтер.
Пол Шир
Американський актор Пол Шир підкреслив, що почувається спустошеним. Мовляв, те, що трапилося, це щось більше, ніж трагедія. Адже на знімальному майданчику є стільки правил, аби унеможливити подібні випадки. "Не можу зрозуміти, як таке сталося. Стільки людей мали допустити недбальство. Це злочин. Галина була дуже талановитою", – написав він.
Джеймс Каллен Брессак
Сценарист та режисер Джеймс Каллен Брессак запевнив, що відтепер у своїх фільмах використовуватиме лише зброю для страйкболу та з гумовими кулями. "Такого ніколи не мало би статися. Галино, ти була справжньою перлиною. Це такий п**дець", – висловився він у твітері.
Алек Болдвін застрелив українку: що відомо про трагедію
- Інцидент трапився 22 жовтня на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа". Актор Болдвін вистрелив із реквізитного пістолета. Осколки кулі розлетілися і потрапили в операторку та режисера.
- Загибла операторка Галина Гатчінс народилася в Україні й здобула тут першу освіту. Згодом переїхала у США, де почала будувати стрімку й успішну кар'єру в кінематографі.
- В українському МЗС підтвердили, що у загиблої 42-річної жінки було українське громадянство. Наразі консули встановлюють зв'язок з рідними загиблої.
- Згодом ЗМІ показали фото та відео з місця трагедії. На кадрах 68-річний Болдвін виглядав шокованим. Журналісти стверджують, що він у розпачі й не міг стримати сліз.
- У мережі звернули увагу на моторошний збіг. Кілька років тому Болдвін прокоментував новину про те, як поліцейський ненавмисне застрелив підозрюваного. Актор поцікавився, як почувається людина, яка випадкового когось вбила.