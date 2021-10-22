Випадок стався на ранчо "Бонанза-Крік", де знімали фільм "Іржа". У ЗМІ з'явилися фото і відео з місця смертельного інциденту.
Важливо Україна відреагувала на загибель операторки Галини Гатчінс
Болдвін комусь дзвонив зі сльозами на очах
На фотографії, 68-річний Болдвін виглядав шокованим. В одній руці він стискав медичну маску, іншою тримав мобільний телефон, притиснутим до вуха. ЗМІ повідомляють, що він у розпачі плакав.
Відомо, що його вже опитали правоохоронці.
Містер Болдвін був допитаний слідчими і відпущений. Ніяких арештів не було… Це розслідування залишається відкритим,
– сказав співробітник департаменту шерифа Санта-Фе.
ЗМІ, посилаючись на свої джерела, повідомляють, що Болдвін, як і інші актори, не знав про стан зброї, з якої стріляв.
Алек Болдвін після пострілу на майданчику / Фото з People
Також з'явилися фото і відео з дрону, на яких видно знімальний майданчик. На локацію приїхали поліцейські і швидка, а місце інциденту перемотали стрічкою.
Знімальний майданчик, де стався смертельний постріл / Фото Santa Fe New Mexican
Як повідомляє продюсерська компанія Rust Movie Productions LLC, знімальний майданчик закрили, а виробництво на невизначений час призупинило.
Майданчик, де сталася трагедія: дивіться відео
Весь акторський склад та знімальна група були абсолютно шоковані сьогоднішньою трагедією, і ми висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким Галини,
– йдеться у повідомленні.
Наразі обвинувачення нікому не пред'явлено. Розслідування інциденту триває.
Коротко про трагічний випадок на зйомках
- Американський актор, комік і письменник Алек Болдвін випадково застрелив 42-річну жінку під час зйомок фільму "Іржа" в Нью-Мексико.
- Пострілом зачепило і режисера стрічки 48-річного Джоела Соуза. Він у тяжкому стані в лікарні.
- Загиблу Галину Гатчінс вертольотом доставили у лікарню, однак невдовзі вона померла.
- Зйомки фільму зупинили. Поліція проводить розслідування.
- Галина Гатчінс народилася і виросла в Україні. У Києві отримала першу освіту, згодом переїхала у США, де стала кінематографісткою. Детальнішу біографію читайте за цим посиланням.