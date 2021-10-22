Медики пытались спасти оператора, однако ранение было слишком серьезным: женщина умерла в больнице. У режиссера ленты Джоэла Соусы повреждена ключица. Он выжил, но находится в критическом состоянии.

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Сотни людей оставляют комментарии под последним сообщением Хатчинс в ее инстаграме. Среди них – актер, продюсер и режиссер Джозеф Рейтман и художница Рэйчел Мэйсон. Коллеги погибшей не могут поверить в случившееся и выражают соболезнования ее родным. Многие из кинозвезд отреагировали на трагедию в твиттере.

Публикация Хатчинс в соцсети, которая стала последней:

Джеймс Ганн

Американский кинорежиссер Джеймс Ганн рассказал, что его самый большой страх заключается в том, что кто-то может получить смертельную травму на одной из его съемок. Поэтому он молится, чтобы такое никогда не случилось. "Мое сердце сейчас со всеми, кто пострадал во время трагедии на съемках "Ржавчины", особенно – с семьей Хатчинс", – написал он.

Элайджа Вуд

Актер и режиссер Элайджа Вуд также написал сообщение в соцсети. Новости о смерти Галины Хатчинс он назвал "совершенно ужасными и опустошительными". Кинохудожник добавил, что всеми своими мыслями сейчас – с родными погибшей.

Джо Манганьелло

Актер Джо Манганьелло, сыгравший Дефстроука в "Лиге Справедливости" 2017 года, шокирован известием о смерти Хатчинс. Он подчеркнул, что ему посчастливилось работать с украинкой на одной площадке. Она была кинооператором во время съемок супергеройского фильма Archenemy.

Невероятный талант, замечательный человек. Не могу поверить, что это могло произойти в наши дни... Как стрельба могла убить члена съемочной группы? Ужасная трагедия,

– отметил он.

Дебра Мессинг

Актриса Дебра Мессинг отреагировала на громкий твит американского колумниста Бенни Джонсона. Тот написал: "Алек Болдуин убил человека из пистолета, ведется уголовное расследование. Это точный заголовок". В то же время Мессинг пояснила, что все было не так, как пишет Джонсон, и выразила поддержку Болдуину. Ведь актеру вручили бутафорский пистолет для использования в сцене. "Затем произошла катастрофа, в которой погибла Хатчинс, а Соуса получил ранение. Я молюсь за их семьи", – написала актриса.

Алекс Уинтер

"Глубокие соболезнования родным и близким Галины Хатчинс. Команда ни при каких обстоятельствах не должна оказываться в опасности на съемочной площадке, и когда она оказывается в ней, поэтому всегда есть определенные причины, почему", – написал англо-американский актер Алекс Уинтер.

Пол Шир

Американский актер Пол Шир подчеркнул, что чувствует себя опустошенным. Мол, случившееся – это нечто большее, чем трагедия. Ведь на съемочной площадке есть столько правил, чтобы исключить подобные случаи. "Не могу понять, как такое произошло. Столько людей должны были допустить халатность. Это преступление. Галина была очень талантливой", – написал он.

Джеймс Каллен Брэссак

Сценарист и режиссер Джеймс Каллен Брэссак заверил, что отныне в своих фильмах будет использовать только оружие для страйкбола и с резиновыми пулями. "Такого никогда не должно было бы произойти. Галина, ты была настоящей жемчужиной. Это такой п**дец", – высказался он в твиттере.

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