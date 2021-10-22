По ужасному стечению обстоятельств, Болдуин смог почувствовать эмоции этих людей на себе.

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Какой твит разместил Болдуин 4 года назад

На личной странице в твиттере актер распространил новость о том, что полицейский в США случайно застрелил подозреваемого. Известно, что офицер сражался с преступником на стоянке возле магазина. Заметив, что тот потянулся к поясу с оружием, представитель закона начал обороняться и случайно застрелил нападавшего.

Статью с видео, которая рассказывает о трагедии, Алек распространил в своем блоге, написав, что ему интересно, что чувствует человек, когда убивает случайно.



Сообщение Алека Болдуина / Скриншот с твиттера звезды

Жути посту добавил тот факт, что один из комментаторов пожелал автору не волноваться, ведь он скоро почувствует это на себе. Люди, которые нашли эти слова после несчастного случая на съемках "Иржи", предположили, что этот твит был пророческим.



Жуткий комментарий под постом / Скриншот с твиттера Алека Болдуина

Что известно о трагедии на съемочной площадке

Американский киноактер Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил из пистолета женщину-оператора и ранил режиссера.

Их двоих в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. К сожалению, оператора Галину Хатчинс спасти не удалось, она скончалась.

Женщина была родом из Украины. Хатчинс выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Получила образование в Украине, а затем переехала в США. Там ее называли "восходящей звездой" кинематографа.

Пресс-секретарь Болдуина сообщил информационному агентству AP, что инцидент произошел из-за неправильного зажигания ружья.

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Обратите внимание! Съемки приостановили, Болдуина допросили полицейские. Никаких обвинений по делу пока не выдвинули. Полиция проводит расследование.