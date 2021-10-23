Приятель загиблої операторки з Києва розповів, що її рідних переповнює смуток. Водночас вони мають багато запитань та вимагають відповідей.

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Сім'я шокована трагічною звісткою

Близькі Гатчінс не розуміють, як на знімальному майданчику міг трапитися такий моторошний інцидент. Адже мали бути вжиті заходи безпеки, які б унеможливили трагедію. Батьки намагаються оформити усі необхідні документи, аби вилетіти у США.

Сім'я сумує, але вони запитують й хочуть відповідей. Якщо хтось помилився, доведеться заплатити,

– пояснив друг операторки.

За словами друзів українки, її батько Анатолія та мати Ольга "не в собі від горя". Про трагедію, яка сталася під час зйомок "Іржі" вони дізналися від свого зятя Метью. Він перебуває у США з їхнім з Галиною 8-річним сином.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, керівництво кіностудії побоюється великого позову з боку сім'ї Гатчінс, якщо з'ясується, що загибелі Галини можна було уникнути.

Реакція кінозірок на загибель Гатчінс