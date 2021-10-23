Він сказав актору, що пістолет можна безпечно використовувати. Це сталося за миті до того, як Болдвін випадково вбив операторку, мовиться у протоколах слідства.

До теми Алек Болдвін випадково застрелив українську операторку Галину Гатчінс: все, що відомо

Поліція вилучила докази

Натомість пістолет був заряджений бойовими патронами. Тож коли Болдвін натиснув на спусковий гачок, він вбив операторку Галину Гатчінс, родом з України. Режисер Джоел Соуза, який зазнав поранення, стояв позаду неї. На ранчо, де відбувалася зйомка, одразу прибули слідчі. Вони вилучили як доказ закривавлений костюм Болдвіна, а також зброю, з якого був зроблений постріл, гвинтівки та боєприпаси та усі доступні відеозаписи.

Що передувало трагедії

Слідчим вдалося з'ясували, що пістолет, з якого стріляв актор, був одним з трьох, які зброярка фільму Ханна Гутьєррес встановила на візку біля місця, де розігрувалася сцена. Помічник режисера Дейв Холлс витягнув звідти зброю й приніс її Болдвіну, не підозрюючи, що вона заряджена бойовими патронами.

Довідка. Скільки пострілів зробив Болдвін – наразі не ясно. Гутьєррес зняла гільзу з пістолета після стрілянини й передала зброю правоохоронцям, які прибули на місце.

Болдвін випадково застрелив українку Гатчінс: що відомо