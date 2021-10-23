Він сказав актору, що пістолет можна безпечно використовувати. Це сталося за миті до того, як Болдвін випадково вбив операторку, мовиться у протоколах слідства.
До теми Алек Болдвін випадково застрелив українську операторку Галину Гатчінс: все, що відомо
Поліція вилучила докази
Натомість пістолет був заряджений бойовими патронами. Тож коли Болдвін натиснув на спусковий гачок, він вбив операторку Галину Гатчінс, родом з України. Режисер Джоел Соуза, який зазнав поранення, стояв позаду неї. На ранчо, де відбувалася зйомка, одразу прибули слідчі. Вони вилучили як доказ закривавлений костюм Болдвіна, а також зброю, з якого був зроблений постріл, гвинтівки та боєприпаси та усі доступні відеозаписи.
Що передувало трагедії
Слідчим вдалося з'ясували, що пістолет, з якого стріляв актор, був одним з трьох, які зброярка фільму Ханна Гутьєррес встановила на візку біля місця, де розігрувалася сцена. Помічник режисера Дейв Холлс витягнув звідти зброю й приніс її Болдвіну, не підозрюючи, що вона заряджена бойовими патронами.
Болдвін випадково застрелив українку Гатчінс: що відомо
- Трагічний інцидент стався 22 жовтня на зйомках фільму "Іржа". Американський актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку і поранив режисера. ЗМІ показали,
- 42-річна операторка Галина Гатчінс мала українське громадянство. Вона отримала вищу освіту в Києві й переїхала у США, щоб будувати кар'єру в кінематографі.
- Через кілька годин після моторошного випадку Болдвін прокоментував те, що сталося, у твітері. Він запевнив, що співпрацює зі слідством та підтримує зв'язок з рідними загиблої.
- Профспілка працівників індустрії розваг в Лос-Анджелесі повідомила, що в пістолеті, з якого стріляв Болдвін, був 1 бойовий патрон. Як він там опинився – невідомо.