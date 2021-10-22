Невідомо, як бойовий патрон опинився у пістолеті

Інформацію про тип патрона профспілка розіслала усім своїм членам. Водночас організація не вказала, яким чином він опинився у бутафорській зброї.

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Актор випадково вистрілив одним бойовим патроном на знімальному майданчику, поранивши оператора і режисера,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що у шерифа стверджують, що наразі рано робити висновок, який тип патрона був у зброї.

Що відомо про трагедію на знімальному майданчику

Нещасний випадок трапився під час зйомок фільму на ранчо Бонанза-Крік у Нью-Мексико. Алек Болдвін вистрілив з бутафорського пістолета й потрапив у 48-річного режисера Джоела Соуза та 42-річну операторку з України Галину Гатчінс. Жінку відправили вертольотом у лікарню. Однак, попри зусилля медиків вижити їй не вдалося.

Соуза перебував у важкому стані. Згодом стало відомо, що його виписали з медзакладу.

Додамо, що на фотографіях Болдвіна після трагедії видно, що він у розпачі. Зірка говорив з кимось телефоном, а на його очах були сльози. У своєму твітері актор написав, що його "серце розбите за чоловіка Галини, їхнього сина та всіх, хто знав та любив жінку". Болдвін запевнив, що співпрацює з правоохоронцями.

Наразі поліцейські проводять розслідування інциденту. Відомо, що актора допитали, а після того відпусти. Звинувачення наразі нікому не висунули.