Раніше повідомляли, що 45-річний Соуз перебуває у важкому стані. Однак, на щастя, ситуація покращилася.

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Режисера Джоела Соуза виписали з лікарні кілька годин тому,

– заявила акторка Френсіс Фішер.

Що відомо про трагедію на знімальному майданчику у США

Під час зйомок фільму на ранчо Бонанза-Крік у Нью-Мексико трапився нещасний випадок. Алек Болдвін вистрілив з бутафорської рушниці й потрапив у Соуза та 42-річну операторку з України Галину Гатчінс. Жінку відправили вертольотом у лікарню. Однак, попри зусилля медиків вижити їй не вдалося.

Згодом ЗМІ опублікували фотографії актора з місця події. На кадрах було видно, що зірка у розпачі говорить з кимось телефоном, а на очах – сльози.

Правоохоронці вже розпочали розслідування інциденту. Відомо, що Болдвіна допитали, а після того відпусти. Звинувачення наразі нікому не висунули.

Наразі зйомки фільму зупинили, а майданчик закрили.

Зверніть увагу! У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на трагедію. Там заявили, що встановлюють зв'язок з рідними Галини Гатчінс. Крім того, вони взаємодіють із американськими правоохоронцями в контексті розслідування.