Неизвестно, как боевой патрон оказался в пистолете

Информацию о типе патрона профсоюз разослал всем своим членам. В то же время организация не указала, каким образом он оказался в бутафорском оружие.

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Актер случайно выстрелил одним боевым патроном на съемочной площадке, ранив оператора и режиссера,

– говорится в сообщении.

Заметим, что у шерифа утверждают, что пока рано делать вывод, какой тип патрона был в оружии.

Что известно о трагедии на съемочной площадке

Несчастный случай произошел во время съемок фильма на ранчо Бонанза-Крик в Нью-Мексико. Болдуин выстрелил из бутафорского пистолета и попал в 48-летнего режиссера Джоэла Соуза и 42-летнюю оператора из Украины Галину Хатчинс. Женщину отправили вертолетом в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков выжить ей не удалось.

Соуза находился в тяжелом состоянии. Впоследствии стало известно, что его выписали из медучреждения.

Добавим, что на фотографиях Болдуина после трагедии видно, что он в отчаянии. Звезда говорил с кем-то по телефону, а на его глазах были слезы. В своем твиттере актер написал, что его "сердце разбито за мужа Галины, их сына и всех, кто знал и любил женщину". Болдуин заверил, что сотрудничает с правоохранителями.

Сейчас полицейские проводят расследование инцидента. Известно, что актера допросили, а после того отпусти. Обвинения пока никому не предъявлены.