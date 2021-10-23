Он сказал актеру, что пистолет можно безопасно использовать. Это произошло за мгновения до того, как Болдуин случайно убил оператора, говорится в протоколах следствия.

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Полиция изъяла улики

Пистолет был заряжен боевыми патронами. Поэтому когда Болдуин нажал на спусковой крючок, он убил оператора Галину Хатчинс, родом из Украины. Режиссер Джоэл Соуза, который получил ранение, стоял позади нее. На ранчо, где происходила съемка, сразу прибыли следователи. Они изъяли как улику окровавленный костюм Болдуина, а также оружие, из которого был сделан выстрел, винтовки и боеприпасы и все доступные видеозаписи.

Что предшествовало трагедии

Следователям удалось выяснить, что пистолет, из которого стрелял актер, был одним из трех, которые оружейник фильма Ханна Гутьеррес установила на коляске возле места, где разыгрывалась сцена. Помощник режиссера Дэйв Холлс вытащил оттуда оружие и принес его Болдуину, не подозревая, что оно заряжено боевыми патронами.

Справка. Сколько выстрелов сделал Болдуин - пока не ясно. Гутьеррес сняла гильзу с пистолета после стрельбы и передала оружие правоохранителям, прибывшим на место.

Болдуин случайно застрелил украинку Хатчинс: что известно