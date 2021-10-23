Приятель погибшего оператора из Киева рассказал, что ее родных переполняет грусть. В то же время у них много вопросов и они требуют ответов.

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Семья шокирована трагическим известием

Близкие Хатчинс не понимают, как на съемочной площадке мог случиться такой жуткий инцидент. Ведь должны быть приняты меры безопасности, которые бы сделали невозможной трагедию. Родители пытаются оформить все необходимые документы, чтобы вылететь в США.

Семья грустит, но они спрашивают и хотят ответов. Если кто-то ошибся, придется заплатить,

– пояснил друг оператора.

По словам друзей украинки, отец Анатолий и мать Ольга "не в себе от горя". О трагедии, которая произошла во время съемок "Ржавчины" они узнали от своего зятя Мэтью. Он находится в США с их с Галиной 8-летним сыном.

Обратите внимание! По данным СМИ, руководство киностудии опасается большого иска со стороны семьи Хатчинс, если выяснится, что гибели Галины можно было избежать.

Реакция кинозвезд на гибель Хатчинс