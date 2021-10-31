Этот комментарий Болдвин стал первым публичным после того, как он случайно на съемочной площадке в Санта-Фе застрелил украинку. Сегодня Болдвин выглядит опустошенным и общался с журналистами хриплым голосом.

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"Мы были очень слаженной командой"

Болдвин отмечал, что не может давать никаких комментариев, поскольку расследование продолжается. Это, прежде всего, требование полицейских. Правда, он все же решил выйти к представителям СМИ, потому что те его встретили на трассе и начали преследовать.

Она была моим другом. Перед началом съемок – в день, когда прибыл в Санта-Фе – я пригласил на ужин ее вместе с режиссером Джоэлем Соузой (тогда ое получил ранение – 24 канал). Мы были очень слаженной командой. И произошла такая ужасная трагедия,

– вспоминает актер.

Также он рассказал, что встречался с ее мужем Мэтью и 9-летним сыном. Охарактеризовать эту встречу актер не смог. По его словам, они подавлены и шокированы. Мужчина убит горем.

"Но мы находимся в постоянном контакте, потому что мы переживаем за эту семью", – заметил Болдвин.

"Это один из триллионов эпизодов"

Болдвин подчеркнул, что время от времени случаются "случайные события" на съемочной площадке. Но ничего подобного до сих пор не было.

"Это один из триллионов эпизодов, один из триллионов событий", – отметил он.

По словам актера, он поддерживает инициативу по ограничению использования огнестрельного оружия на съемочной площадке.

Вы знаете, сколько выпустили пуль во время съемок фильмов и сериалов за последние 75 лет? Миллиарды. Но почти ни один такой случай не завершался трагедией. И сейчас мы должны понять, что что-то пошло не так. Следовательно, надо принимать какие-то новые меры – резиновое или пластиковое оружие, но никакого реального оружия. Это необходимо немедленно сделать,

– констатировал Болдвин.

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