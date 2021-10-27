Фото опубликовал главный электрик на съемках фильма "Ржавчина" Сергей Светной. Ранее он работал над несколькими фильмами вместе с Хатчинс.
К теме Жена Алека Болдуина впервые прокомментировала гибель Галины Хатчинс
Светной рассказывал, что кровь Галины была на его руках, когда он держал ее после выстрела.
На фото Галина стоит спиной к камере и лицом к Алеку Болдуину. Она в бежевой шапке с наушниками на голове. Вскоре после того, как сделали эту фотографию, актер выстрелил в оператора.
Последнее фото Галины Хатчинс / фотография Сергея Светного
В момент выстрела Светной стоял неподалеку от Галины. В том, что произошло, он обвинил людей, которые небрежно выполняли свою работу в этот день: "Халатность в том, что человек, который обязан был проверить оружие на площадке, этого не сделал".
Главное об убийстве на съемочной площадке
- 22 октября на съемках фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико известный актер случайно застрелил украинку Хатчинс и ранил оператора Джоэла Соуза.
- Правоохранители допросили и отпустили Болдуина. Они подчеркнули, что он свободный человек и может путешествовать. Сам актер заверил, что сотрудничает со следствием.
- Выяснилось, что пистолет проверял неопытный оружейник Анна Гутьеррес-Род. Ранее девушка жаловалась, что не умеет заряжать оружие холостыми патронами.