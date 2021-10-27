Фото опубликовал главный электрик на съемках фильма "Ржавчина" Сергей Светной. Ранее он работал над несколькими фильмами вместе с Хатчинс.

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Светной рассказывал, что кровь Галины была на его руках, когда он держал ее после выстрела.

На фото Галина стоит спиной к камере и лицом к Алеку Болдуину. Она в бежевой шапке с наушниками на голове. Вскоре после того, как сделали эту фотографию, актер выстрелил в оператора.



Последнее фото Галины Хатчинс / фотография Сергея Светного

В момент выстрела Светной стоял неподалеку от Галины. В том, что произошло, он обвинил людей, которые небрежно выполняли свою работу в этот день: "Халатность в том, что человек, который обязан был проверить оружие на площадке, этого не сделал".

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