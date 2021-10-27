Фото опублікував головний електрик на зйомках фільму "Іржа" Сергій Свєтной. Раніше він працював над кількома фільмами разом з Гатчінс.

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Свєтной розповідав, що кров Галини була на його руках, коли він тримав її після пострілу.

На фото Галина стоїть спиною до камери та обличчям до Алека Болдвіна. Вона у бежевій шапці на навушниках на голові. Невдовзі після того, як зробили цю світлину, актор вистрілив в операторку.



Останнє фото Галини Гатчінс / Світлина Сергія Свєтного

У момент пострілу Свєтной стояв неподалік Галини. У тому, що сталося, він звинуватив людей, які недбало виконували свою роботу у цей день: "Халатність в тому, що людина, яка зобов'язана була перевірити зброю на майданчику, цього не зробила".

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