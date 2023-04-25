Совершил бы нападение и без денег, – убийца Екатерины Гандзюк назвал мотивы преступления
Источник:Watchers Media
Убийца Екатерины Гандзюк – Никита Грабчук – заявил, что в 2018 году совершил нападение даже без денежного вознаграждения. В то же время он назвал убийство "самой страшной ошибкой".
Об этом Грабчук сообщил во время заседания суда. Днепровский райсуд Киева допросил его 21 апреля.
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Убийца Екатерины Гандзюк назвал мотивы преступления
Исполнитель нападения на Гандзюк – Никита Грабчук – рассказал, что не отбыл до конца свой срок заключения. Он был за решеткой до 3 марта 2022 года, после чего был освобожден указом президента, потому что решил оборонять Украину.
Грабчук заявил, что убить Гандзюк приказал Сергей Торбин. По его словам, он доверял Торбину как бывшему командиру и как другу на 2018 год.
Грабчук отметил, что все равно совершил бы нападение, даже если бы не получил денежного вознаграждения. Он мотивировал это уважением к Торбину и авторитетом его фигуры.
Да, даже если бы денежного обепечения не было, я бы сделал это. Я не знаю, чего я в то время так думал,
– сказал он.
Грабчук подчеркнул, что Торбин платил за аренду дома, в котором он проживал вместе с поставщиками. К тому же заказчик давал им деньги на еду и жизнь.
По состоянию на 2023 год, по словам Грабчука, дружеские отношения с Торбиным он не поддерживает, поскольку "был утрачен авторитет".
"Это, наверное, самая страшная ошибка (нападение на Екатерину Гандзюк) в моей жизни, за которую я больше всего жалею", – добавил Грабчук.
Убийство Екатерины Гандзюк: что известно
- Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2020 года. 4 ноября активистка скончалась в больнице – у нее были многочисленные химические ожоги тела.
- Причиной трагедии называют деятельность активистки. Она боролась с коррупцией в Херсонской области и этим мешала местным чиновникам.
- Заказчиком преступления считают главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, посредником – Алексея Левина. Они находятся под стражей.
- 16 октября 2020 года Приморский районный суд Одессы признал Игоря Павловского виновным в скрытии преступления. Однако его наказание – 2 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год. Этот приговор предполагает выход Павловского на свободу.