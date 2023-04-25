Вчинив би напад і без грошей, – вбивця Катерини Гандзюк назвав мотиви злочину

Вбивця Катерини Гандзюк – Микита Грабчук – заявив, що у 2018 році вчинив би напад навіть без грошової винагороди. Водночас він назвав вбивство "найстрашнішою помилкою".

Про це Грабчук повідомив під час засідання суду. Дніпровський райсуд Києва допитав його 21 квітня.

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Вбивця Катерини Гандзюк назвав мотиви злочину

Виконавець нападу на Гандзюк – Микита Грабчук – розповів, що не відбув до кінця свій термін ув’язнення. Він був за ґратами до 3 березня 2022 року, після чого був звільнений указом президента, бо вирішив обороняти Україну.

Грабчук заявив, що вбити Гандзюк наказав Сергій Торбін. За його словами, він довіряв Торбіну як колишньому командиру і як другу станом на 2018 рік.

Грабчук зауважив, що все одно б скоїв напад, навіть якби не отримав грошової винагороди. Він мотивував це повагою до Торбіна та авторитетом його фігури.

Так, навіть якби грошового забезпечення не було, я б зробив це. Я не знаю, чого я на той час так думав,

– сказав він.

Грабчук наголосив, що Торбін платив за оренду будинку, в якому він проживав разом з посправниками. До того ж замовник давав їм кошти на їжу та життя.

Станом на 2023 рік, за словами Грабчука, дружніх стосунків з Торбіним він не підтримує, оскільки "був втрачений авторитет".

"Це, напевно, найстрашніша помилка (напад на Катерину Гандзюк) у моєму житті, за яку я найбільше жалкую", – додав Грабчук.

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