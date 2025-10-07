В сети писали, что мужчину "похитили" на блокпосте в Киеве: что говорит полиция
- Полиция опровергла информацию о "похищении" мужчины на блокпосте в Киеве, объяснив, что он добровольно согласился на поездку в РТЦК для выяснения обстоятельств.
- Женщина, которая представилась женой водителя, вела себя агрессивно, и полиция вызвала скорую помощь для ее безопасности, не применяя силу.
В социальных сетях распространяли информацию о якобы "похищении мужчины" и "насильственных действиях полиции" в отношении его жены. Эти сообщения не соответствуют действительности.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию Украины. Вероятно, речь идет об инциденте, о котором ранее рассказывала скандальная украинская актриса Елена Репина.
Что рассказали о ситуации на блокпосте в Киеве в полиции?
Патрульные полицейские рассказали, что 5 октября около 23:00 на одном из блокпостов в Святошинском районе столицы был остановлен автомобиль Ford из-за нарушения водителем правил дорожного движения – невыполнение требований дорожного знака 3.41 "Контроль".
Во время оформления административных материалов правоохранители установили, что мужчина считается как лицо, которое уклоняется от призыва, в связи с чем подлежит доставке в РТЦК и СП. Полицейские предложили ему проехать в Святошинский РТЦК для выяснения обстоятельств, на что он добровольно согласился,
– отметили правоохранители.
После этого на блокпост прибыла женщина, которая представилась женой водителя. По данным полиции, гражданка вела себя агрессивно, выбегала на проезжую часть, ложилась на дорогу, угрожала полицейским и нецензурно выражалась.
"Правоохранители не применяли к ней силу, а вызвали карету скорой помощи, чтобы предотвратить возможный вред для нее самой и окружения", – объяснили в патрульной полиции.
В отношении мужчины полицейские отметили, что, когда приехала жена, он уже был в экипаже полиции, отказался выходить из авто и поехал в РТЦК для уточнения данных. Поэтому никакого задержания или "похищения" не произошло.
Мы понимаем, что подобные инциденты, эмоционально освещены одной стороной, могут вызвать резонанс. В то же время напоминаем, что действия правоохранителей документируются на бодикамеры. Надеемся, что обнародованное видео позволит общественности оценить ситуацию на основе фактов, а не эмоциональных заявлений.
Полицейские показали, что происходило 5 октября вечером на блокпосте в Киеве / Видео Патрульной полиции Украины
Что писала актриса Елена Репина о ситуации с ее мужем на блокпосте?
Скандальная украинская актриса Елена Репина заявила, что ее мужа якобы похитили представители ТЦК, а ее саму "отправили в психиатрическую больницу". Актриса утверждала, что над ней "смеялись и издевались".
Позже Репина опубликовала видео, в котором благодарила Бога и адвоката, благодаря, которым ее муж едет домой. Также актриса уточнила, что мужчину "похитили" не работники ТЦК, а полиция на блокпосту Житомирской трассы.
По словам женщины, правоохранители якобы требовали у мужчины 8 тысяч долларов. А за отказ якобы отправили его в ТЦК, а ее – в психбольницу.