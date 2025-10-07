В социальных сетях распространяли информацию о якобы "похищении мужчины" и "насильственных действиях полиции" в отношении его жены. Эти сообщения не соответствуют действительности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию Украины. Вероятно, речь идет об инциденте, о котором ранее рассказывала скандальная украинская актриса Елена Репина.

Что рассказали о ситуации на блокпосте в Киеве в полиции?

Патрульные полицейские рассказали, что 5 октября около 23:00 на одном из блокпостов в Святошинском районе столицы был остановлен автомобиль Ford из-за нарушения водителем правил дорожного движения – невыполнение требований дорожного знака 3.41 "Контроль".

Во время оформления административных материалов правоохранители установили, что мужчина считается как лицо, которое уклоняется от призыва, в связи с чем подлежит доставке в РТЦК и СП. Полицейские предложили ему проехать в Святошинский РТЦК для выяснения обстоятельств, на что он добровольно согласился,

– отметили правоохранители.

После этого на блокпост прибыла женщина, которая представилась женой водителя. По данным полиции, гражданка вела себя агрессивно, выбегала на проезжую часть, ложилась на дорогу, угрожала полицейским и нецензурно выражалась.

"Правоохранители не применяли к ней силу, а вызвали карету скорой помощи, чтобы предотвратить возможный вред для нее самой и окружения", – объяснили в патрульной полиции.

В отношении мужчины полицейские отметили, что, когда приехала жена, он уже был в экипаже полиции, отказался выходить из авто и поехал в РТЦК для уточнения данных. Поэтому никакого задержания или "похищения" не произошло.

Мы понимаем, что подобные инциденты, эмоционально освещены одной стороной, могут вызвать резонанс. В то же время напоминаем, что действия правоохранителей документируются на бодикамеры. Надеемся, что обнародованное видео позволит общественности оценить ситуацию на основе фактов, а не эмоциональных заявлений.

Полицейские показали, что происходило 5 октября вечером на блокпосте в Киеве / Видео Патрульной полиции Украины

Что писала актриса Елена Репина о ситуации с ее мужем на блокпосте?