Это был тяжелый удар для меня, – Зеленская о гибели девочки Лизы в Виннице
Источник:Елена Зеленская
Первая леди Украины Елена Зеленская назвала тяжелым ударом гибель девочки Лизы. Маленькая девочка стала жертвой российского теракта в Виннице.
Был замечательный, веселый и жизнерадостный ребенок.
В интервью японской телекомпании NHK супруга президента Украины, комментируя гибель Лизы, сказала, что не может полностью описать свои чувства.
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Елена Зеленская отметила, что для нее это был тяжелый удар, и даже сейчас ей приходится сдерживать эмоции.
Я не могу полностью описать свои чувства. Это был тяжелый удар для меня. Я эмоционально держусь даже сейчас. Потому что, когда я сейчас говорю о ней, то у меня на глазах слезы. Светлый и не виновный ребенок,
– сказала Зеленская.
Первая леди была знакома с Лизой, поскольку они вместе снялись в рождественском ролике Зеленской. Жена президента отметила, что во время знакомства с девочкой Лиза рисовала не только шар, но и себя, других детей, операторов и режиссера.
"Был замечательный, веселый и жизнерадостный ребенок", – резюмировала Зеленская.
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Что известно о ракетном ударе по Виннице и гибели Лизы
- Оккупанты 14 июля атаковали Винницу, нанеся удар 4 ракетами типа "Калибр" по центру города. Ракеты оккупантов попали в медицинский центр, Дом офицеров и дом быта "Юбилейный".
- По состоянию на 2 августа число погибших увеличилось до 27 человек. Среди жертв атаки врага – трое детей, среди которых и Лиза. 4-летняя девочка на момент удара шла с мамой на занятия по раннему развитию. Мама ребенка выжила и находится в больнице.
- 17 июля происходило прощание с Лизой в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Также 17 июля состоялись похороны мальчика Максима Жария и его мамы Виктории Рекуты.
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