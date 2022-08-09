Это был тяжелый удар для меня, – Зеленская о гибели девочки Лизы в Виннице

Первая леди Украины Елена Зеленская назвала тяжелым ударом гибель девочки Лизы. Маленькая девочка стала жертвой российского теракта в Виннице.

Был замечательный, веселый и жизнерадостный ребенок.

В интервью японской телекомпании NHK супруга президента Украины, комментируя гибель Лизы, сказала, что не может полностью описать свои чувства.

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Елена Зеленская отметила, что для нее это был тяжелый удар, и даже сейчас ей приходится сдерживать эмоции.

Я не могу полностью описать свои чувства. Это был тяжелый удар для меня. Я эмоционально держусь даже сейчас. Потому что, когда я сейчас говорю о ней, то у меня на глазах слезы. Светлый и не виновный ребенок,

– сказала Зеленская.

Первая леди была знакома с Лизой, поскольку они вместе снялись в рождественском ролике Зеленской. Жена президента отметила, что во время знакомства с девочкой Лиза рисовала не только шар, но и себя, других детей, операторов и режиссера.

"Был замечательный, веселый и жизнерадостный ребенок", – резюмировала Зеленская.

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