Це був важкий удар для мене, – Зеленська про загибель дівчинки Лізи у Вінниці

Перша леді України Олена Зеленська назвала важким ударом загибель дівчинки Лізи. Маленька дівчинка стала жертвою російського теракту у Вінниці.

Була чудова, веселе та життєрадісна дитина, – Зеленська

В інтерв'ю японській телекомпанії NHK дружина президента України, коментуючи загибель Лізи, сказала, що не може повністю описати свої почуття.

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Олена Зеленська зазначила, що для неї це був важкий удар і навіть зараз їй доводиться стримувати емоції.

Я не можу повністю описати свої почуття. Це був важкий удар для мене. Я емоційно тримаюся навіть зараз. Тому, що, коли я зараз говорю про неї, то в мене на очах сльози. Світла й не винна дитина,

– сказала Зеленська.

Перша леді була знайома з Лізою, оскільки вони разом знялися у різдвяному ролику Зеленської. Дружина президента зазначила, що під час знайомства з дівчинкою Ліза малювала не тільки кулю, але й себе, інших дітей, операторів і режисера.

"Була чудова, веселе та життєрадісна дитина", – резюмувала Зеленська.

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