На вулиці Велика Морська з'явився напис "Лізо, вибач нам". Його розмістили на щиті банкомату.

До теми Батько не зміг вимовити й слова: у Вінниці попрощалися з Лізою, яка загинула від ракети ворога

Напис розмістили у людному місці

Поруч намалювали ракету, що падає на землю. Біля напису поставили пластикову склянку з квіткою.

До слова, вулиця розташована в центрі міста, за день там проходить та проїжджає багато людей. Влаштували меморіал невідомі.



Напис у Севастополі / Фото "Крим Реалії"

Щоправда, згодом напис замалювали білою фарбою.



Напис замалювали / Фото "Крим Реалії"

Удар по Вінниці: що відомо

росіяни 14 липня завдали удару по Вінниці. У центр міста вони запустили 3 ракети типу "Калібр". Загалом з акваторії Чорного моря летіли 7 ракет, чотири з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони.

На жаль, загинуло 25 людей. Серед жертв атаки ворога – троє дітей. Постраждали понад 200 осіб.

4-річна Ліза в момент удару йшла з мамою на заняття з раннього розвитку. Мама дитини вижила, вона перебуває в лікарні.

17 липня з дівчинкою попрощались у Спасо-Преображенському кафедральному соборі.

Дивіться більше – останнє відео 4-річної Лізи з мамою: