На улице Большая Морская появилась надпись "Лиза, прости нас". Его разместили на щите банкомата.

К теме Отец не смог произнести ни слова: в Виннице попрощались с Лизой, погибшей от ракеты врага

Надпись разместили в людном месте

Рядом нарисовали падающую на землю ракету. Возле надписи поставили пластиковый стакан с цветком.

К слову, улица расположена в центре города, за день там проходит и проезжает много людей. Устроили мемориал неизвестные.



Надпись в Севастополе / Фото "Крым Реалии"

Правда, впоследствии надпись была закрашена белой краской.



Надпись закрасили / Фото "Крым Реалии"

Удар по Виннице: что известно

россияне 14 июля нанесли удар по Виннице. В центр города они запустили 3 ракеты типа "Калибр". В общей сложности из акватории Черного моря летели 7 ракет, четыре из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны.

К сожалению, погибли 25 человек. Среди жертв атаки врага – трое детей. Пострадали более 200 человек.

4-летняя Лиза в момент удара шла с мамой на занятия по раннему развитию. Мама ребенка выжила, она находится в больнице.

17 июля с девочкой простились в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

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