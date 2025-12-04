Журналисты нашли дочь Путина в Париже и предложили ей стать "ПВО в Киеве"

В Париже украинские журналисты отыскали вероятную внебрачную дочь Владимира Путина. Матерью 22-летней Елизаветы является состоятельная россиянка Светлана Кривоногих.

Девушку просили прокомментировать политику отца, а также приехать в Киев. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Что известно о вероятной дочери Путина?

Журналист Дмитрий Святненко встретил девушку возле художественной галереи L gallery. В среду, 3 декабря, там состоялось открытие очередной выставки. Елизавета вышла из помещения одной из последних.

Три недели назад ваш отец убил моего брата. Как вам живется в такой ненавистной, проклятой Европе? Скажите хоть что-нибудь. Вы поддерживаете его политику?

– обратился к ней медийщик.

К слову, девушка не отрицала, что является дочерью российского диктатора. Прежде всего она лишь отметила, что не давала разрешения на съемку. Впоследствии в ответ на вопрос журналиста Елизавета несколько раз повторила: "А я здесь при чем?".

Корреспондент напомнил о блэкаутах в Киеве и заметил, что она по крайней мере могла бы позвонить отцу и попросить прекратить обстрелы, или прилететь в украинскую столицу, чтобы "выступить как ПВО, лучше любых Patriot". На это девушка сказала: "Ну, конечно... Ну, вы представляете меня, так? Как я сейчас поеду?".

Журналисты нашли вероятную дочь Путина: смотрите видео

Один из мужчин, сопровождавших ее мог быть охранником. Кроме того, журналисты жаловались на плохую работу микрофона и заметили устройство, что могло глушить сигнал как РЭБ.

Мне действительно очень жаль, что так все происходит. Я, к сожалению, не ответственна за эту ситуацию. Я рада, что вы набрались смелости подойти ко мне, пообщаться, но, к сожалению, ничем не могу вам помочь,

– в конце концов объяснила Елизавета.

Напомним, 1 ноября в результате российской атаки во время награждения бойцов погиб Владимир "Знахарь" Святненко – 43-летний брат украинского журналиста. Мужчина воевал с 2023 года, прошел бои в Крынках, Курахово, Марьянке и Красногоровке, был среди первых операторов оптических БпЛА.

Как разыскали Елизавету Кривоногих?