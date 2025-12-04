Журналісти знайшли доньку Путіна в Парижі та запропонували їй стати "ППО в Києві"

У Парижі українські журналісти відшукали ймовірну позашлюбну доньку Володимира Путіна. Матір'ю 22-річної Єлизавети є заможна росіянка Світлана Кривоногих.

Дівчину просили прокоментувати політику батька, а також приїхати до Києва. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на ТСН.

Дивіться також Дружив з Путіним і блокував вступ України в НАТО: за що Саркозі засудили до тюрми та як він знову опинився на волі

Що відомо про ймовірну доньку Путіна?

Журналіст Дмитро Святненко зустрів дівчину біля мистецької галереї L gallery. У середу, 3 грудня, там відбулося відкриття чергової виставки. Єлизавета вийшла з приміщення однією з останніх.

Три тижні тому ваш батько вбив мого брата. Як вам живеться в такій ненависній, проклятій Європі? Скажіть хоч щось. Ви підтримуєте його політику?

– звернувся до неї медійник.

До слова, дівчина не заперечувала, що є донькою російського диктатора. Найперше вона лише зазначила, що не давала дозволу на знімання. Згодом у відповідь на запитання журналіста Єлизавета декілька разів повторила: "А я тут до чого?".

Кореспондент нагадав про блекаути в Києві та зауважив, що вона принаймні могла б зателефонувати батькові й попросити припинити обстріли, або ж прилетіти до української столиці, аби "виступити як ППО, краще будь-яких Patriot". На це дівчина сказала: "Ну, звісно… Ну, ви уявляєте мене, так? Як я зараз поїду?".

Журналісти знайшли ймовірну доньку Путіна: дивіться відео

Один із чоловіків, що її супроводжували міг бути охоронцем. Окрім того, журналісти скаржилися на погану роботу мікрофона та помітили пристрій, що міг глушити сигнал як РЕБ.

Мені дійсно дуже шкода, що так все відбувається. Я, на жаль, не відповідальна за цю ситуацію. Я рада, що ви набралися сміливості підійти до мене, поспілкуватися, але, на жаль, нічим не можу вам допомогти,

– зрештою пояснила Єлизавета.

Нагадаємо, 1 листопада внаслідок російської атаки під час нагородження бійців загинув Володимир "Знахар" Святненко – 43-річний брат українського журналіста. Чоловік воював з 2023 року, пройшов бої у Кринках, Кураховому, Мар'янці та Красногорівці, був серед перших операторів оптичних БпЛА.

Як розшукали Єлизавету Кривоногих?