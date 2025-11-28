Ермак подал в отставку за день до встречи с Уиткоффом и зятем Трампа, – Axios

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подал в отставку в пятницу, 28 ноября. Это произошло за день до его поездки в Майами для переговоров с американской стороной по мирному плану.

Он должен был встретиться со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа, бизнесменом Джаредом Кушнером. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Какую встречу должен был иметь Ермак?

Издание сообщает, что Ермак был самой влиятельной политической фигурой в Украине после Зеленского, имея влияние на внутреннюю и внешнюю политику, военные вопросы, но оказался в центре крупного коррупционного скандала.

Известно, что уже бывший руководитель Офиса Президента возглавлял украинскую переговорную группу по мирному соглашению. На прошлой неделе он провел переговоры в Женеве с делегацией США во главе с госсекретарем Марко Рубио.