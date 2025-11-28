Єрмак подав у відставку за день до зустрічі із Віткоффом і зятем Трампа, – Axios

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак подав у відставку у п'ятницю, 28 листопада. Це сталося за день до його поїздки до Маямі для переговорів з американською стороною щодо мирного плану.

Він мав зустрітися зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа, бізнесменом Джаредом Кушнером. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Яку зустріч мав мати Єрмак?

Видання повідомляє, що Єрмак був найвпливовішою політичною фігурою в Україні після Зеленського, маючи вплив на внутрішню та зовнішню політику, військові питання, але опинився в центрі великого корупційного скандалу.

Відомо, що вже колишній керівник Офісу Президента очолював українську переговорну групу щодо мирної угоди. Минулого тижня він провів переговори в Женеві з делегацією США на чолі з держсекретарем Марко Рубіо.

Axios з посиланням на двох українських чиновників повідомило, що відставка Єрмака відбулася за день до його поїздки до Маямі для переговорів з командою президента Дональда Трампа стосовно мирного плану США.

За словами співрозмовників, очікувалося, що Єрмак прибуде до Маямі на вихідних разом з кількома радниками Зеленського та проведе переговори з американськими спецпосланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Українські чиновники заявили, що метою було остаточне узгодження домовленостей між США та Україною до того, як Віткофф і Кушнер поїдуть до Москви на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним,

– ідеться у статті.

Одне із джерел повідомило, що хоча відставка Андрія Єрмака й загальмувала переговори стосовно миру, вона не призведе до змін у позиції України щодо припинення війни, яку визначив Володимир Зеленський.