В Европе начинается политический шторм: важный вывод для Украины

За дискуссией об американских грантах незаметным осталось событие, которое будет иметь более существенное значение для Украины в долгосрочной перспективе.

Говорится о презентации в Брюсселе "Компаса конкурентоспособности ЕС" (Competitiveness Compass for the EU), который определяет, как должен измениться Евросоюз в следующие пять лет для того, чтобы выжить и конкурировать с экономиками США и Китая. Об этом заявила Лана Зеркаль, информирует 24 Канал.

Читайте также Доноры уходят из Украины? Действительно ли грантовое финансирование сокращается

Как ЕС планирует меняться

Урсула фон дер Ляйен в этой стратегии определила пять подходов, которые должен применить ЕС в трех ключевых сферах. Итак, будущее Евросоюза будет определяться через внедрение инноваций для достижения нового уровня производительности, декарбонизацию экономики и уменьшение зависимости от поставок из стран за пределами ЕС.

А для этого документ предусматривает следующие механизмы:

упрощение регулирования для развития частного капитала;

устранение барьеров на внутреннем рынке;

изменение фискальной политики и создание специального инструмента для поддержки развития;

обеспечение соответствующих образовательных программ и развитие внутреннего рынка труда;

улучшение координации между политиками ЕС и стран-членов.

В отличие от Украины Евросоюз не стесняется анализировать свои политики, признавать имеющиеся в нем проблемы, которые мешают конкуренции, и подвергать сокрушительной критике устоявшиеся процедуры фискальной и бюджетной политики. Именно такой подход может позволить ЕС эволюционировать и, несмотря на бюрократизацию всех процессов, достичь целей, определенных стратегией "ограниченной автономии".

Причем в некоторых случаях Урсула фон дер Ляйен собирается бороться с правилами, которые ранее продвигала сама. Потому что изменилась ситуация, и она знает, зачем это делать.

Заметьте Как Украина влияет на политические расклады в Восточной Европе

Что нужно осознать Украине

А что же мы, кроме публичных сра*ов и нереальных планов об открытии всех "переговорных кластеров" по вступлению в ЕС в этом году? Как мы готовимся к конкуренции в этом новом и замечательном мире, в котором хищники уже не притворяются розовыми пони?

Мы должны выдерживать конкуренцию как внутри ЕС, так и в мире, в котором нам никто ничего не должен. Суверенность государства заключается не только в возможности действовать по своему усмотрению, но и в осознании того, что вокруг тебя тоже суверены со своими интересами и хищническим поведением.

Сейчас это Орбан и Фицо. Но в этом году выборы, в частности, в Румынии и Чехии, которые могут увеличить количество праворадикалов и существенно повлиять на политический ландшафт в ЕС.

Итак, идеальный шторм начинается. Нам нужен собственный компас.