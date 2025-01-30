Изменение приоритетов в финансировании

Какие сферы остаются в приоритете международных доноров, и какие изменения произошли за последние 2 года – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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В 2024 году ситуация кардинально изменилась. Объемы гуманитарной помощи значительно сократились, а вместе с ними уменьшилась и общая доля финансирования для общественных организаций и благотворительных фондов. Зато в фокусе оказались новые направления.

Скажем, в 2024 году значительное внимание уделили проектам, связанным с энергетической самостоятельностью Украины – приоритет, которого еще не было в 2022-м.

Важно отметить, что в 2022 году получить финансирование организациям было значительно проще. Тогда доноры отменили ряд требований и были готовы финансировать даже инициативные группы без официальной регистрации. Однако в 2024 – 2025 годах мы наблюдаем возвращение к более строгим правилам, которые действовали и до начала полномасштабной войны. Снова важными становятся такие факторы, как продолжительность существования организации. Если организация зарегистрирована менее 2 лет назад, получить грант становится значительно сложнее.

Важную роль играют и другие факторы, влияющие на успешность привлечения финансирования организациями.

Уровень организационного развития: насколько профессиональная и опытная команда, ее численность и навыки.

насколько профессиональная и опытная команда, ее численность и навыки. Сферы деятельности: чем шире покрытие целевых направлений, тем больше возможностей находить релевантные гранты. Например, если организация работает по 5 направлениям, то она может находить конкурсы почти ежемесячно.

чем шире покрытие целевых направлений, тем больше возможностей находить релевантные гранты. Например, если организация работает по 5 направлениям, то она может находить конкурсы почти ежемесячно. География деятельности: работает ли организация на национальном уровне, или сосредотачивается на региональном.

Сокращение объемов гуманитарной помощи и смещение акцентов в финансировании объясняется несколькими ключевыми факторами.

В 2022 году большинство грантовых программ было направлено на кризисное реагирование. В центре внимания были внутренне перемещенные лица, гуманитарная помощь, базовые потребности людей. Но уже в 2024 году приоритеты изменились. Теперь международные доноры больше сосредотачиваются на проектах восстановления и долгосрочной поддержки.

Например, сегодня активно финансируются проекты в таких сферах:

инфраструктура : энергетическая самостоятельность, восстановление критических объектов;

: энергетическая самостоятельность, восстановление критических объектов; культурное развитие : художественные инициативы, обмены, проекты по сохранению культурного наследия.

: художественные инициативы, обмены, проекты по сохранению культурного наследия. права человека: поддержка этнических меньшинств, людей с инвалидностью, ветеранов, а также жертв пыток и тех, кто находился в плену.

В то же время сокращается количество проектов для ВПЛ, которые преобладали в 2022 году, однако такие программы до сих пор есть. Их место занимают новые инициативы, в частности проекты, которые способствуют интеграции Украины в ЕС.

Например, сейчас много конкурсов, которые ориентированы на антикоррупционные инициативы или на мониторинг процессов восстановления для контроля рационального использования средств. Также есть конкурсы, в рамках которых ожидают анализ того, насколько украинское законодательство движется к гармонизации с европейским законодательством.

Такие изменения в фокусе международного финансирования обусловлены не только желанием инвестировать в долгосрочные проекты, но и "усталостью" западного мира от войны. Если в 2022 году Украина была в центре внимания из-за острой фазы войны и гуманитарного кризиса, то сегодня доноры переключаются также на другие международные кризисы и ищут пути поддержки системных реформ.

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Возвращение к старым условиям

Современные вызовы в получении грантов обусловлены как увеличением количества организаций, так и изменением подходов доноров.

Из-за полномасштабной войны в Украине значительно возросло количество общественных организаций и благотворительных фондов. Это привело к тому, что конкуренция за грантовые средства существенно увеличилась. Если раньше об определенном гранте знало, например, 50 организаций, из которых подавались 25, то сейчас о том же конкурсе могут знать 100 организаций, и количество заявок возрастает до 50 или более.

Доноры очень редко пишут, сколько они получили заявок. Однако сейчас мы в среднем видим, что на каждый конкурс, в зависимости от сложности заполнения заявки, может подаваться 300 организаций, если это относительно простая заявка, и 80 – 90 организаций, если это сложнее.

В то же время одним из главных требований для получения грантов стало наличие предыдущего опыта. Если у вас нет ни одного реализованного проекта, получить финансирование практически невозможно. Ранее доноры могли больше "терпеть" неопытность организаций, однако сейчас снова возвращается требование иметь по крайней мере несколько лет деятельности и реальные проекты в портфолио.

Еще один важный аспект – это увеличение требований к отчетности и контроль за использованием средств. Из-за массового финансирования в первые годы войны, многие доноры столкнулись с хищениями и нецелевым использованием средств.

Сейчас международные партнеры значительно больше внимания уделяют аудитам и мониторингу реализации проектов. Процедуры стали более строгими, и теперь финансирование часто делится на этапы – грант предоставляется не сразу полностью, а частями, с выплатами после достижения конкретных результатов.

Относительно отношения доноров, важно понимать, что для организаций, которые начали работать с грантами только во время полномасштабной войны, процесс получения финансирования может показаться более сложным. Это связано с тем, что требования к опыту и профессионализму команд стали более жесткими, а также с ростом конкуренции среди организаций, которые активно ищут гранты.

Однако на самом деле ничего коренным образом не изменилось. Просто мы возвращаемся к тем условиям, которые существовали до полномасштабной войны. Тогда доноры уделяли больше внимания опыту организации, ее деятельности за предыдущие годы, и успешно реализованным проектам. Для опытных организаций, которые работают с грантами уже долгое время, эти изменения почти незаметны.

В то же время важно отметить, что международные доноры, которые начали работать в Украине во время войны, стали более осторожными. Они стали меньше доверять вновь созданным организациям и стремятся тщательно проверять их опыт, поскольку часто работали с командами, которые не имели достаточного опыта для масштабных проектов. В результате у них могло возникнуть впечатление, что весь общественный сектор в Украине недостаточно профессиональный, хотя это, конечно, не так.

По привлечению финансирования, международные партнеры сейчас не так активны. Если в начале войны можно было обращаться ко многим крупным фондам, то сейчас, после значительных финансовых вливаний, некоторые из них уменьшили свою активность. Сейчас с нами продолжают работать те фонды, которые уже имели опыт сотрудничества, или те, кто поддерживает нас через стратегические геополитические интересы.

Наблюдаем новый тренд – это поддержка Глобального Юга, некоторые возрождают свою поддержку в африканских странах. Это стратегически важно в контексте того, что Россия постепенно увеличивает свое влияние в Африке.

Сегодня важно ориентироваться на открытые конкурсы – они обеспечивают наибольшие шансы на успех, поскольку это означает, что донор уже определил Украину своим приоритетом и готов работать с организациями, которые подают заявки на этот конкурс. Если же донор не имеет программы для Украины, убедить его начать сотрудничество будет значительно сложнее, поскольку их приоритеты уже смещены в другие регионы мира.

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В 2025 году ситуация с грантами ухудшится

В 2025 году ситуация с грантовым финансированием для Украины может существенно ухудшиться. Оно будет меньше, чем в течение 2022 – 2024 годов, и даже меньше, чем до начала полномасштабной войны. Почему так?

Во-первых, международные доноры и организации, такие как ООН, уже заявляют о значительном сокращении объемов финансирования. Как это работает? ООН получает финансирование от взносов различных государств, однако сейчас некоторые страны их сокращают. Вследствие этого уже сейчас на большинство статей расходов, в частности на программы развития, просто не хватает финансирования.

Более того, много донорских организаций, которые работают в Украине, также сами зависят от финансирования из других источников. Например, Mercy Corps, World Vision, Care International и другие организации, которые поддерживают бизнес, внутренне перемещенных лиц или другие категории населения и предоставляют нам финансирование, тоже получают средства от крупных доноров.

Однако из-за общего дефицита финансирования государства уменьшили объемы своих взносов, что непосредственно влияет на организации, которые получают эти средства. Это означает, что в конечном итоге общественные организации будут получать меньше поддержки.

Дополнительно, ситуация может осложниться из-за изменения политики в США. Политика Дональда Трампа известна своим скептицизмом к финансированию демократических программ, включая поддержку прав человека. Учитывая это, есть реальная угроза, что финансирование от USAID уменьшится. В частности, это касается таких программ, как поддержка культуры, прав человека и не только.

Однако есть и новые возможности. Поскольку крупные международные доноры сокращают финансирование, ожидается рост количества частных фондов. Во время полномасштабной войны в Украине мы видели, как несколько частных фондов, таких как фонд ZMIN, Фонд "Женские возможности в Украине", активизировали свою деятельность. Есть вероятность, что такой тренд продолжится, и частные инициативы будут активно финансировать социальные и гуманитарные проекты.