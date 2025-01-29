Почему возник этот вопрос

Глобальная интернет-торговля, в частности через маркетплейсы вроде Amazon, Aliexpress и Temu, активно развивается в мире, при этом создает новые вызовы для налоговых и таможенных систем стран мира. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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В Украине в течение 2022, 2023 и 9 месяцев 2024 было импортировано 137,5 миллиона международных почтовых и экспресс-отправлений на сумму 185 миллиардов гривен. Темпы роста количества и стоимости отправлений в 2024 году уже превышают показатели предыдущего года на 43,8%. При этом 99% отправлений международной электронной торговли не облагаются налогом.

В 2024 году 62,2% товаров, проданных через онлайн-платформы, были китайского происхождения. Согласно украинскому законодательству, товары стоимостью до 150 евро, отправляемые в международных почтовых и экспресс-отправлениях, не облагаются НДС и пошлиной. В случае отмены льготы на налогообложение посылок стоимостью до 150 евро, дополнительные поступления НДС в 2024 году могли бы составить 11,8 миллиарда гривен, а в 2025 году – 17 миллиардов гривен.

Кроме потерь госбюджета, из-за наличия такой льготы на китайские товары сложилась угрожающая ситуация для украинских производителей, которые производят аналогичные товары и платят НДС, а китайские товары попадают в Украину без уплаты НДС.

Также на этой законодательной льготе построены масштабные схемы по уходу от налогообложения, когда товары попадают в Украину в промышленных партиях без налогов и далее реализуются через интернет, телеграм-каналы, рынки – также без уплаты налогов.

Какова ситуация в Европейском Союзе

В ЕС с июля 2021 года отменено освобождение от уплаты НДС для международных почтовых отправлений стоимостью до 22 евро. Это было сделано в ответ на демпинг со стороны некоторых китайских маркетплейсов и с целью уменьшения потерь бюджета. Теперь все посылки из третьих стран в ЕС облагаются НДС, за исключением подарков стоимостью до 45 евро.

Для упрощения уплаты НДС с онлайн-продаж товаров стоимостью до 150 евро, импортируемых из третьих стран, создана система Import One Stop Shop (IOSS). Онлайн-магазины могут декларировать и платить НДС через эту систему, лишая покупателя любой дополнительной административной нагрузки.

Что предлагают в Украине

Законопроекты №12429 и №12430 предлагают изменения, которые построены на европейских нормах и предусматривают следующее.

Уплата НДС. Как и в ЕС, НДС будет платить непосредственно маркетплейс, через который осуществляется продажа товара.

Как и в ЕС, НДС будет платить непосредственно маркетплейс, через который осуществляется продажа товара. Налогообложение товаров. Все товары, приобретенные на маркетплейсах, будут облагаться НДС независимо от их стоимости. Пошлина же будет взиматься только с товаров дороже 150 евро.

Все товары, приобретенные на маркетплейсах, будут облагаться НДС независимо от их стоимости. Пошлина же будет взиматься только с товаров дороже 150 евро. Безналоговые товары. Без уплаты НДС можно будет получить товары стоимостью до 45 евро, если их присылают физические лица бесплатно и с некоммерческой целью.

Эти новые регулирования не будет распространяться на продукцию военного назначения – РЭБы, дроны, составляющие к ним и т.д., потому что такие товары закупаются или напрямую государством, крупными благотворительными фондами, официальными волонтерскими организациями или предприятиями. Для них предусмотрен отдельный специальный режим, поэтому они и дальше будут избавлены от налогов при импорте.

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Последствия нового регулирования для украинских производителей

Рост необлагаемого налогом китайского импорта демотивирует национальных производителей, которые вынуждены платить все налоги, в отличие от маркетплейсов. Это приводит к вытеснению украинских производителей, ритейлеров и официальных импортеров, сокращению рабочих мест и уменьшению налоговых поступлений. Неравные условия стимулируют перенос украинского производства за границу и усиливают зависимость от импорта.

Отмена льгот для китайского импорта обеспечит равные условия конкуренции, а также будет способствовать увеличению заработных плат украинским работникам, сохранению рабочих мест и уменьшению трудовой миграции.

Последствия для потребителя

Главной проблемой для потребителей много лет оставалась чрезмерная бюрократия при получении международных посылок. Проекты №12429 и №12430 решают это, перекладывая администрирование НДС на иностранные маркетплейсы.

Чаще всего украинцы заказывают посылками: одежду, обувь, электронику, косметику, товары для дома, игрушки и канцтовары. В то же время в Украине работает 20 тысяч производителей одежды и обуви, 200 производителей игрушек и сотни производителей товаров для дома, в частности во Львовской, Одесской, Киевской, Хмельницкой и Черниговской областях. Украинские бренды, такие как BEVZA, LITKOVSKAYA, THE COAT, PASKAL, DZHUS, Kachorovska, Marsala, BRASKA, уже достойно конкурируют с мировыми.

Изменения в налогообложении не ограничат выбор потребителей. Покупая на маркетплейсах, они будут действовать по привычному алгоритму, но НДС будет включен в цену товара, как сейчас это есть для украинской продукции.

Последствия для госбюджета

Льготное налогообложение международных почтовых отправлений приводит к потерям госбюджета из-за роста уклонения от НДС и таможенных платежей. По оценкам экспертов, только в 2025 году потери НДС от льгот для китайских маркетплейсов могут достичь 17 миллиардов гривен.

Главная угроза текущей ситуации – ослабление национального производства из-за вытеснения украинских товаров импортом. Это может повлечь перенос производства в соседние страны для дальнейшего ввоза без НДС, что приведет к сокращению рабочих мест, уменьшение налоговых поступлений и ухудшение платежного баланса.

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Предложенные законопроекты решают большее количество проблем, которые возникли из-за массового применения льготы на китайские товары в "серых схемах". В то же время в Украине действуют и другие схемы "серого импорта", в частности "пиджаки", "пересорт", "прерванный транзит", "занижение таможенной стоимости" и др.

Необходимым для комплексного решения проблемы с попаданием в Украину товаров без уплаты налогов является скорейшая имплементация Закона №3977-IX о полной перезагрузке Таможенной службы с решающим голосом международных экспертов.