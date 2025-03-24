Пакт о распределении полномочий

Начну с сообщений об усилении репрессий против гражданских лиц на северо-востоке Сирии после заключения соглашения с новым сирийским режимом в Дамаске. Об этом заявил Игорь Семиволос, информирует 24 Канал.

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Появляется немало примеров арестов активистов, ВПО, вернувшихся в регион, который контролирует СДС, увольнения работников газового месторождения Conoco за поддержку революционных идей в соцсетях и тому подобное. Очевидно, что СДС стремится укрепить свою власть в регионе, особенно на фоне нестабильности и неуверенности.

Из всего выходит, что соглашение от 10 марта на самом деле является хрупким компромиссом, а не является настоящим воссоединением. Это скорее "пакт о распределении полномочий". Распределение ресурсов (нефть, газ, сельское хозяйство) и ограниченное присутствие Дамаска в таких городах, как Ракка и Табка, подчеркивают, что это больше экономическая и политическая договоренность, чем объединение страны.

Молчание Дамаска о нарушениях прав человека со стороны СДС может быть частью этого пакта – своеобразным "соглашением, построенным на молчании", где обе стороны избегают конфронтации ради сохранения статус-кво.

Не забываем и о внешнем влиянии.

Роль США в содействии соглашению, как утверждают, может быть связана со стремлением администрации Трампа уменьшить свое военное присутствие в Сирии.

в содействии соглашению, как утверждают, может быть связана со стремлением администрации Трампа уменьшить свое военное присутствие в Сирии. В то же время давление Турции, которая рассматривает СДС как угрозу из-за связей с РПК, добавляет еще один уровень сложности. Анкара, вероятно, давит на СДС, чтобы заставить их к компромиссу с Дамаском, но сохраняет возможность военного вмешательства.

Сомнительной также представляется перспектива интеграции 60 тысяч бойцов СДС. Влияние РПК внутри СДС лишь усложняет этот процесс, создавая внутренний раскол.

В результате под ударом оказывается некурдское местное население, которое курды подозревают в нелояльности. Репрессии против племенных лидеров, молодежи и активистов, например, за празднование годовщины революции, свидетельствуют о том, что СДС используют насилие как инструмент для подавления любых попыток объединения с Дамаском или возрождения революционных настроений.

Так что, ситуация остается нестабильной. Соглашение – это сдерживание, а не мир, с высоким риском эскалации из-за влияния Турции, РПК и проблемы "ИГИЛ".