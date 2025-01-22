Кому и сколько придется заплатить в 2025 году налога на недвижимость, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Кто должен уплатить налог на недвижимость

В 2025 году налог на недвижимое имущество должны платить владельцы:

квартир, площадь которых более 60 квадратных метров;

домов с площадью более 120 квадратных метров;

других типов жилья, в частности их долей, площадь которых превышает 180 квадратных метров.

Ставку налога определяет местная власть. При расчете обязательно должны учесть тип жилья и его расположение. В 2025 году налог уплачивается за 2024 год.

Сколько надо платить

Размер ставки налога не может превышать 1,5% размера минимальной зарплаты за квадратный метр. С 1 января 2024 года она составляла 7 100 гривен. Это означает, что максимальный размер ставки – 106,5 гривны за квадратный метр.

В качестве примера возьмем квартиру площадью 65 квадратных метров. Ставка налога – 1,5%, то есть 106,5 гривен. Налогооблагаемая площадь – 5 квадратных метров. Соответственно сумма налога составит 532,50 гривен.

До 1 июля каждый, кто должен уплатить этот налог, получит сообщение с расчетами в электронный кабинет или заказным письмом.



Налог на недвижимость платят владельцы жилья определенных размеров / Фото Pexels

Кто освобожден от уплаты налога

Не придется платить налог на недвижимость таким категориям людей:

владельцы жилой недвижимости, суммарная площадь которой не превышает установленных норм;

владельцы, чья недвижимость расположена на оккупированных территориях, повреждена или в зоне активных боевых действий.

Объекты недвижимости, за которые также не нужно платить налог: