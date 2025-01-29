Чому виникло це питання

Глобальна інтернет-торгівля, зокрема через маркетплейси як-от Amazon, Aliexpress та Temu, активно розвивається у світі, при цьому створює нові виклики для податкових та митних систем країн світу. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Зауважте Податок на нерухомість: кому і скільки доведеться сплатити у 2025 році

В Україні протягом 2022, 2023 та 9 місяців 2024 років було імпортовано 137,5 мільйона міжнародних поштових та експрес-відправлень на суму 185 мільярдів гривень. Темпи зростання кількості та вартості відправлень у 2024 році вже перевищують показники попереднього року на 43,8%. При цьому 99% відправлень міжнародної електронної торгівлі не оподатковуються.

У 2024 році 62,2% товарів, проданих через онлайн-платформи, були китайського походження. Згідно з українським законодавством, товари вартістю до 150 євро, що надсилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, не оподатковуються ПДВ та митом. У разі скасування пільги на оподаткування посилок вартістю до 150 євро, додаткові надходження ПДВ у 2024 році могли б скласти 11,8 мільярда гривень, а у 2025 році – 17 мільярдів гривень.

Окрім втрат держбюджету, через наявність такої пільги на китайські товари склалась загрозлива ситуація для українських виробників, які виробляють аналогічні товари та сплачують ПДВ, а китайські товари потрапляють до України без сплати ПДВ.

Також на цій законодавчій пільзі побудовані масштабні схеми з уникнення від оподаткування, коли товари потрапляють в Україну у промислових партіях без податків і далі реалізуються через інтернет, телеграм-канали, ринки – також без сплати податків.

Якою є ситуація у Європейському Союзі

У ЄС з липня 2021 року скасовано звільнення від сплати ПДВ для міжнародних поштових відправлень вартістю до 22 євро. Це було зроблено у відповідь на демпінг з боку деяких китайських маркетплейсів та з метою зменшення втрат бюджету. Тепер всі посилки з третіх країн в ЄС оподатковуються ПДВ, за винятком подарунків вартістю до 45 євро.

Для спрощення сплати ПДВ з онлайн-продажів товарів вартістю до 150 євро, що імпортуються з третіх країн, створено систему Import One Stop Shop (IOSS). Онлайн-магазини можуть декларувати та сплачувати ПДВ через цю систему, позбавляючи покупця будь-якого додаткового адміністративного навантаження.

Що пропонують в Україні

Законопроєкти №12429 та №12430 пропонують зміни, які побудовані на європейських нормах та передбачають наступне.

Сплата ПДВ. Як і в ЄС, ПДВ сплачуватиме безпосередньо маркетплейс, через який здійснюється продаж товару.

Як і в ЄС, ПДВ сплачуватиме безпосередньо маркетплейс, через який здійснюється продаж товару. Оподаткування товарів. Усі товари, придбані на маркетплейсах, оподатковуватимуться ПДВ незалежно від їх вартості. Мито ж стягуватиметься лише з товарів дорожчих за 150 євро.

Усі товари, придбані на маркетплейсах, оподатковуватимуться ПДВ незалежно від їх вартості. Мито ж стягуватиметься лише з товарів дорожчих за 150 євро. Безподаткові товари. Без сплати ПДВ можна буде отримати товари вартістю до 45 євро, якщо їх надсилають фізичні особи безкоштовно та з некомерційною метою.

Ці нові регулювання не поширюватиметься на продукцію військового призначення – РЕБи, дрони, складники до них тощо, бо такі товари закуповуються або напряму державою, великими благодійними фондами, офіційними волонтерськими організаціями чи підприємствами. Для них передбачений окремий спеціальний режим, тому вони й далі будуть позбавлені податків при імпорті.

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Наслідки нового регулювання для українських виробників

Зростання неоподаткованого китайського імпорту демотивує національних виробників, які змушені сплачувати всі податки, на відміну від маркетплейсів. Це призводить до витіснення українських виробників, ритейлерів та офіційних імпортерів, скорочення робочих місць і зменшення податкових надходжень. Нерівні умови стимулюють перенесення українського виробництва за кордон і посилюють залежність від імпорту.

Скасування пільг для китайського імпорту забезпечить рівні умови конкуренції, а також сприятиме збільшенню заробітних плат українським працівникам, збереженню робочих місць і зменшенню трудової міграції.

Наслідки для споживача

Головною проблемою для споживачів багато років залишалася надмірна бюрократія при отриманні міжнародних посилок. Проєкти №12429 і №12430 вирішують це, перекладаючи адміністрування ПДВ на іноземні маркетплейси.

Найчастіше українці замовляють посилками: одяг, взуття, електроніку, косметику, товари для дому, іграшки та канцтовари. Водночас в Україні працює 20 тисяч виробників одягу та взуття, 200 виробників іграшок і сотні виробників товарів для дому, зокрема у Львівській, Одеській, Київській, Хмельницькій і Чернігівській областях. Українські бренди, як-от BEVZA, LITKOVSKAYA, THE COAT, PASKAL, DZHUS, Kachorovska, Marsala, BRASKA, вже гідно конкурують зі світовими.

Зміни в оподаткуванні не обмежать вибір споживачів. Купуючи на маркетплейсах, вони діятимуть за звичним алгоритмом, але ПДВ буде включено в ціну товару, як зараз це є для української продукції.

Наслідки для держбюджету

Пільгове оподаткування міжнародних поштових відправлень призводить до втрат держбюджету через зростання ухилення від ПДВ та митних платежів. За оцінками експертів, лише у 2025 році втрати ПДВ від пільг для китайських маркетплейсів можуть сягнути 17 мільярдів гривень.

Головна загроза поточної ситуації – ослаблення національного виробництва через витіснення українських товарів імпортом. Це може спричинити перенесення виробництва в сусідні країни для подальшого ввезення без ПДВ, що призведе до скорочення робочих місць, зменшення податкових надходжень та погіршення платіжного балансу.

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Запропоновані законопроєкти вирішують більшу кількість проблем, які виникли через масове застосування пільги на китайські товари у "сірих схемах". Водночас в Україні діють і інші схеми "сірого імпорту", зокрема "піджаки", "пересорт", "перерваний транзит", "заниження митної вартості" тощо.

Необхідним для комплексного вирішення проблеми із потраплянням в Україну товарів без сплати податків є якнайшвидша імплементація Закону №3977-IX про повне перезавантаження Митної служби з вирішальним голосом міжнародних експертів.