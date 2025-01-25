Дональд Трамп своїм новим указом змінив фінансовий ландшафт США, відкривши двері для широкого впровадження криптовалют. Скасовуючи обмеження попередніх адміністрацій, США прагнуть стати глобальним лідером у цифрових фінансах. Але чи справді цей крок принесе очікувані переваги – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

До теми Трамп став криптовалютним мільярдером: чи захоче він виводити готівку

Основні положення нового указу

Скасування застарілих регуляторних обмежень , що стримували розвиток криптовалютної індустрії в США.

, що стримували розвиток криптовалютної індустрії в США. Створення стратегічного запасу цифрових активів , включаючи біткойн та ефіріум, для захисту економіки від глобальних фінансових потрясінь.

, включаючи біткойн та ефіріум, для захисту економіки від глобальних фінансових потрясінь. Формування спеціальної робочої групи , яка займатиметься розробкою нормативної бази, захистом прав інвесторів та стимулюванням інновацій.

, яка займатиметься розробкою нормативної бази, захистом прав інвесторів та стимулюванням інновацій. Залучення приватного сектору , що дозволить стимулювати розвиток блокчейн-технологій та збільшити фінансову прозорість.

, що дозволить стимулювати розвиток блокчейн-технологій та збільшити фінансову прозорість. Податкові пільги та гранти для крипто-компаній, що допоможе залучити стартапи та великі інвестори до США.

Вплив на американський долар

Створення резерву цифрових активів може спричинити значний вплив на американський долар. З одного боку, інтеграція криптовалют у державну фінансову систему може підірвати довіру до долара як основної резервної валюти світу, оскільки інвестори почнуть розглядати цифрові активи як альтернативу.

З іншого боку, якщо США зможуть грамотно інтегрувати криптовалюти в економіку, це може зміцнити позиції долара, зробивши його більш технологічним та конкурентоспроможним.

Потенційний вплив на ціни BTC, ETH, SOL

Якщо біткойн (BTC), ефіріум (ETH) та солана (SOL) увійдуть до стратегічного резерву США, це може призвести до суттєвого зростання їх вартості. Експерти прогнозують, що ціна BTC може зрости до 150 000 доларів і вище, оскільки державний попит створить нову хвилю інституційного інтересу.

ETH, як основа для смартконтрактів і DeFi, може піднятися до 10 000 доларів, а SOL, завдяки своїй швидкій мережі та масштабованості, може перевищити 500 доларів. Цей сценарій залежить від ступеня інтеграції та реального використання криптовалют у державних фінансах.

Читайте також Навіщо громаді антикорупційна програма і чому її хейтять

Чи стане США криптоцентром світу? Трамп ставить перед собою амбітну мету – зробити США провідною країною у сфері цифрових активів. Це стратегічний крок, який може залучити технологічні компанії та інвесторів. Проте інші країни, такі як Китай та ЄС, також активно розвивають власні криптовалютні ініціативи.

Скасування обмежень може стимулювати нову хвилю інституційного інтересу, але важливо уникнути хаосу на ринку. Включення криптовалют до стратегічного резерву США – це безпрецедентний крок, який підтверджує зростаючу роль цифрових активів у глобальній економіці. Це рішення може суттєво змінити правила гри як для інвесторів, так і для урядів інших країн. Важливо, щоб нова політика супроводжувалася чіткими механізмами регулювання, щоб забезпечити стабільність ринку.

Виклики та перспективи

Попри позитивні очікування, експерти наголошують на потенційних викликах – регуляторній невизначеності, загрозі фінансової стабільності та можливості зловживань. Водночас нова політика відкриває перспективи для розвитку нових фінансових інструментів, таких як цифрові облігації та токенізовані активи.

Чи стане криптовалюта новим доларом? Питання залишається відкритим. Одне зрозуміло – США зробили рішучий крок у бік цифрового майбутнього, і його наслідки ми побачимо вже найближчим часом.