Чому податок на посилки це провальна ініціатива

При введенні цього податку, є значний ризик виникнення колапсу митної системи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Олега Пендзина.

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Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Ми ризикуємо стати на інфраструктурні граблі: митна інфраструктура як не була здатна, так і не стала спроможною обробляти навіть поточний обсяг міжнародних відправлень, а тим більше – контролювати їх вміст і забезпечувати прозорість. Перевірка та обробка міжнародних посилок – це колапс митної системи.

На думку Пендзина, основні недоліки цієї ініціативи такі:

частину посилок доведеться перевіряти вручну, а для цього немає достатньої кількості ресурсів;

відсутня достатня кількість кваліфікованих кадрів;

немає відповідного програмного забезпечення.

Українці шукають дешевші альтернативи за кордоном – від дитячого одягу до побутових дрібниць і недорогої техніки: мільйони людей щомісяця замовляють товари, яких просто немає в країні або які коштують тут у рази дорожче. Може варто захистити людей, а не рітейл, який утричі задирає ціни на позиції з умовних "аліекспресів" чи "тему",

– зазначив економіст.

Зверніть увагу! Пендзин уточнює, що введення цього закону спричинить зростання цін та збільшення обсягів тіньового імпорту.