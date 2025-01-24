Ситуація на валютному ринку наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 каналу, що саме очікувати від валютного ринку наступного тижня.

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Лєсовий розповів, що, як і передбачалося ще в грудні, січень супроводжується досить "жвавими" змінами. Проте курсові показники, хоч і поступово зростали, однак це відбувалося без надмірного темпу.

Він додав, що НБУ впорався з викликами січня та переконав гравців ринку в тому, що найближчим часом ми не побачимо нових і надмірних "хайпів".

Водночас зміна облікової ставки і очікування подальших змін є ознакою того, що регулятор досить вчасно застосовує механізм зміцнення гривні, що разом із валютними інтервенціями найближчим часом може "притишити" рух курсів вгору і надалі заспокоїть інфляцію,

— сказав Тарас Лєсовий.

Він також припустив, що на початок лютого офіційний курс долара може коливатися в межах 42-42,3 гривні за долар. А за підсумками січня, порівняно з груднем, офіційний курс долара може незначно змінитися в межах від 42,02 гривні за долар до 42,10 гривні за долар.

Крім того, від початку 2024 року такий результат місяця стане досить типовим. Зокрема максимальним показником минулого року є зростання офіційного курсу в середньому на 2,5% за підсумками травня.

Загальна ж кон’юнктура ринку залишиться без змін: регулятор вживатиме всіх заходів, аби убезпечити валютний ринок від стрімких злетів і падінь (тобто тримати в балансі попит і пропозицію), що є виразником суті режиму "керованої гнучкості". Відтак поточні валютні зміни, без врахування вектора - вгору чи вниз, залишатимуться цілком притомними,

— пояснив Тарас Лєсовий.

Яким буде курс з 27 січня по 2 лютого

Загальні характеристики ринку з 27 січня по 2 лютого:

Коридори валютних коливань: 42-42,3 гривні зо долар та 43,5-45 гривні за євро (на міжбанку) та 42,3-42,85 гривні за долар та 45-47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

42-42,3 гривні зо долар та 43,5-45 гривні за євро (на міжбанку) та 42,3-42,85 гривні за долар та 45-47,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,05-0,15 гривні, комбанки — до 0,1-0,2 гривні, обмінні пункти — до 0,3 гривні.

міжбанк — до 0,05-0,15 гривні, комбанки — до 0,1-0,2 гривні, обмінні пункти — до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,05 гривні за 1 долар, до 0,1 гривні за 1, євро комерційні банки — до 0,5-0,6 гривні на 1 долар, до 0,8-1 гривні на 1 євро, обмінні пункти — до 0,6-1 гривні на 1 долар, до 1-1,3 гривні на 1 євро.

Різниці курси будуть такими наступного тижня:

якщо мова йде про купівлю : комбанки — 0,2-0,3 гривні за 1 долар, 0,3-0,5 за 1 євро, обмінні пункти — 0,3-0,5 гривні за 1 долар, 0,5-0,7 за 1 євро.

: комбанки — 0,2-0,3 гривні за 1 долар, 0,3-0,5 за 1 євро, обмінні пункти — 0,3-0,5 гривні за 1 долар, 0,5-0,7 за 1 євро. якщо про продаж: комбанки — 0,1-0,2 гривні за 1 долар, 0,2-0,3 гривні за 1 євро, обмінні пункти — 0,3-0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро.

Водночас середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3-0,5 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1-1,5% від стартового курсу тижня.

Важливо! Наприкінці січня можна розраховувати на те, що ситуація на валютному ринку не вийде з-під контролю, а всі поточні зміни збігатимуться з економічними реаліями. Однак регулятор намагатиметься пом’якшити вплив економічних чинників, врівноважуючи попит і пропозицію.