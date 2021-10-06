Если контракт с "Газпромом" останется, то украинский транзит мертв, – венгерский аналитик

Недавно Венгрия подписала контракт с российским "Газпромом" о поставках газа сроком на 10 лет с правом продления еще на 5 лет. Такое решение возмутило Украину.

Министерство иностранных дел осудило шаги Будапешта, которые могут привести к существенному уменьшению транзита газа через украинскую территорию. 24 канал решил разобраться в современной энергетической стратегии Венгрии, российском влиянии на ситуацию и возможностях сотрудничества с Украиной. Мы обсудили эти темы с энергетическим экспертом Андрашом Деаком.

Подробно Из-за контракта с российским "Газпромом": все, что известно о конфликте Венгрии с Украиной

Кто такой Андраш Деак

Выпускник Будапештского университета Корвина в области международных отношений, где и получил докторскую степень. Ныне является главой исследовательской группы "Экономика глобализации" Института мировой экономики Венгерской академии наук. Исследователь энергетической политики в Европейском Союзе и постсоветском пространстве, а также российской экономики.

Андраш Деак / Фото из LinkedIn András Deák

Стратегия развития энергетики

В чем заключается современная энергетическая стратегия Венгрии?

Основой стратегии являются климатические изменения и энергетический переход. Конечно, мы не очень довольны возобновляемыми источниками энергии. Особенно в ветровой энергии, чем в солнечной. В целом Венгрия не имеет достаточного количества энергетических ресурсов. Природный газ не на первом месте, кроме доступности – для того, чтобы цены на природный газ и электроэнергию, в том числе для домохозяйств, были максимально низкими. Цены менять нельзя – они должны оставаться такими, как они есть.

Карта венгерской газовой системы / Фото fgsz

Во-первых, у нас есть сильный толчок со стороны ЕС к декарбонизации экономики, возникает большой конфликт. Второе – это атомная электростанция Пакш, третье –цена, что определяет дешевую энергию для промышленности и очень дешевую энергию для домохозяйств.

Что такое новая зеленая политика Евросоюза

В декабре 2019 года было презентовано европейское зеленое Соглашение. Суть этого документа заключается в том, чтобы к 2050 году Европа стала климатически нейтральным континентом. Для этого необходимо уменьшить выбросы углерода в атмосферу на 57% (средний показатель) к 2030 году. В 2020 году Европарламент утвердил европейское зеленое Соглашение. Ответственным за внедрение этого документа является еврокомиссар по вопросам климатических изменений Франс Тиммреманс.

Какова структура венгерской энергетической системы?

Возобновляемые источники энергии в Венгрии отсутствуют в больших масштабах. Это не похоже на Латвию, Боснию или Албанию. В Боснии они получают 40% от гидроэнергетики. Энергия древесины, биомасса – очень ограничены. Примерно 13% всех возобновляемых источников вместе. У нас очень скромная цель на 2030 год – увеличить долю до 21%.

Открытие новой ветряной электростанции в Боснии / Фото KfW Development Bank

Второй момент – нефть достаточно важна, но вы не используете ее нигде, кроме автомобильного транспорта. Доля нефти в венгерской энергетике составляет 17%. Остается уголь, природный газ и ядерная энергия.

Угля у нас практически нет. Это не так, как в Польше, Чехии или Сербии. У нас есть электростанция мощностью более тысячи мегаватт. Это примерно 7-10% от общего питания. Но мы собираемся закрыть ее очень скоро. Вероятно, мы сократим выбросы углерода в атмосферу значительно раньше, чем в 2025 году.

Вот ядерная энергетика у нас – это важная вещь. Атомная энергия обеспечивает треть потребления электроэнергии и более половины производства электроэнергии в стране.

В чем заключается венгерская ядерная энергетика

Венгрия имеет единственную атомную электростанцию, которая расположена вблизи города Пакш. Она была построена по советскому проекту в 1974 году. В 2009 году венгерский парламент принял решение о строительстве новых энергоблоков (Пакш II). В 2020 году была утверждена лицензия на строительство новых 80 обслуживающих зданий.

Итак, это мощность 2 тысячи мегаватт, которая постоянно работает. Два новых энергоблока должны быть выведены из эксплуатации в ближайшие 10 лет.



Атомная электростанция Пакш / Фото Wikipedia

До 2008 года это был основной элемент нашей энергетической системы – 40%. Сейчас это от 25 до 30%. Кроме того, мы снизили цену на отопление после высоких цен 2008 года.

Импортировать электроэнергию, конечно, значительно выгоднее. Венгрия ⅓ электроэнергии импортирует из Центральной Европы. Природный газ важен, но не так сильно, как до экономического кризиса 2008 года.

Мы имеем американский импорт сжиженного газа до 1 миллиард кубометров – это 10% от общего спроса. Но мы не импортируем его физически, получаем где-то из Атлантики или Средиземноморья.

Открытие терминала сжиженного газа в хорватском порту Крк:

Как только "Газпром" прекратит поставки, мы можем взять и использовать этот сжиженный газ. С точки зрения диверсификации цен, это также работает. Хотя из-за доходности дешевле получать газ от "Газпрома", чем импортировать сжиженный газ в страну.

Почему Балканский поток сейчас так важен для Венгрии?

Это несколько сложнее, ведь мы хотим продолжать получать газ с украинской стороны, частично с Бамбгартена. Но, конечно, это переговорный процесс, в ходе которого "Газпром" настаивал на продолжении экспорта газа. Мы не хотели иметь "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Согласно технологическому балансу сети, очень плохо иметь весь импорт исключительно с западной границы.

"Балканский поток", кажется, является компромиссом. И как-то "Газпром" захотел поставлять его с юга.



​Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто / Фото "Газпром"

Есть и другая сторона истории. Долгосрочный контракт с "Газпромом" истекал в середине 2010-х годов. Существовал оправданный страх, что в Москве не очень заинтересованы в новом долгосрочном контракте. И венгерские компании очень близки к власти, поняли, что они могут обанкротиться.

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Но очень удобным стало то, что "Газпром" обратился к Венгрии с просьбой о сотрудничестве в рамках Балканского потока. Они попросили нас построить 60-километровый участок в пределах страны. Нам нужна мощность в 6 миллиардов кубометров с юга, а будем получать 4,5 миллиардов. Болгария заключила соглашение с точки зрения Балканского потока, сербы заключили это соглашение очень быстро. Мы все еще держимся.



Карта турецкого и Балканского потока / Фото Bloomberg

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Безусловно, мы хотели заключить сделку. Две вещи были взаимосвязаны: долгосрочный контракт и гарантии от "Газпрома". Они не будут продавать свой газ напрямую потребителям.

К тому же, мы не можем иметь юридической гарантии на рынке ЕС относительно этого аспекта. Все полностью либерализовано – "Газпром" не может прийти когда угодно. Даже если у них долгосрочный контракт. В конце концов, "Газпром" заявил, что мы не будем продолжать транспортировать газ через границу Украины. Также весной следующего года у нас выборы. Понятно, что "Газпром" хотел заключить соглашение с действующим правительством Орбана.

Украинский фактор

Как в этом случае наладить венгерско-украинское газовое сотрудничество?

В принципе, это не антиукраинский шаг. Мы не имели в виду Украину. Мы имели мягкую проукраинскую транзитную позицию – из-за физических характеристик сети и из-за денег. Но с самого начала было совершенно очевидно, что для "Газпрома" важно изменить эту историю. Мы просили определенных уступок. Еще имеем 1 миллиард кубометров через Баумгартен, который может быть или украинским или польским транзитом.

Каким вы видите будущее энергетическое сотрудничество между Венгрией и Украиной?

У меня очень противоречивое чувство относительно транзита газа из Украины в его нынешнем виде. Я говорю это не как венгр, а как эксперт по энергетике. С одной стороны, я понимаю ваше беспокойство, ваши проблемы безопасности и вопрос денег. Но в то же время все это зависит еще от России и ЕС.

Обсуждение нового контракта Венгрии и "Газпрома":

Меня еще больше беспокоит будущее транзита природного газа как такового. В Европе прогнозируют, что после 2030 года существенно сократится потребление газа после угля и ядерной энергии. Я не знаю, когда это произойдет.

Природный газ в долгосрочной перспективе (20-50 лет) – мертвое дело. Возможно, стоит остановить транзит природного газа. В Западной Европе больше не уделяется достаточно внимания природному газу. Вы можете сказать о Меркель, которая стремится договориться за продолжение транзита через Украину после 2024 года, но в этом нет внутренней мотивации. Это то, что не интересует Европу.

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Венгерско-украинские отношения находятся в очень плохом положении. Сначала это было по вине Орбана. Венгерский политический класс, в том числе ультраправый, включая правительство, не проявил чувствительности к ситуации в Украине 2014 года. С тех пор я увидел, что Украина решила назначить Венгрию главным врагом в Европе. Это лишь новая страница обострения отношений.

Угрозы нового контракта между Венгрией и "Газпромом":

Если этот контракт будет оставаться, транзит природного газа через Украину мертв. Единственное, что может измениться только если вы будете импортировать природный газ через Венгрию или из Центральной Европы. Причем это будет не с границы, а других частей страны, например юга.

Что касается электроэнергии, то мы имеем незначительный импорт из Украины.

Как Украина и Венгрия могут сотрудничать в сфере зеленой энергетики, в частности в экспорте обогащенного водорода?

Это еще открытый вопрос, что будет с водородом. Я пока не верю в обогащенный водород. Это важно, но мы должны производить его, а не потреблять. Когда Россия приходит с Балканским потоком – зачем нам экспорт водорода?

Я вижу много неопределенностей в отношении технологических матриц. Будет сильное сотрудничество внутри Европы, как эти цели, призванные бороться с климатическими изменениями. Конечно, Украина может в определенной степени присоединиться к этим проектам. В то же время существует большое различие. В ЕС у нас есть высокий налог на углерод, а в Украине – нет.

Российское и китайское влияние

Как политические связи с Россией и Китаем влияют на венгерский энергетический сектор?

Я думаю, что это две разные истории одного типа. До 2014 года Россию воспринимали с некоторым энтузиазмом и оптимизмом по экономическому развитию.

В определенной степени соглашение с Росатомом об удвоении мощностей АЭС в Пакше было ее частью. Я думаю, что тогда было плохо выбрано время для ее согласования незадолго до аннексии Крыма (январь 2014 года – 24 канал). С тех пор стало очевидным, что экономического чуда в России нет.

Россия – это очень протекционистская страна которая находится в стагнации. Венгрия потеряла значительный интерес к России. Будапешт все еще не стремится вступать в конфронтацию с Москвой, потому что это влиятельная страна. Посмотрите на выборы в США, посмотрите на Германию, посмотрите на Украину.

Однозначно Орбан не хочет иметь проблем. Но в то же время не так много вмешательства России в сугубо венгерские дела. Из-за того что система нелиберальная, Орбан контролирует средства массовой информации. Главная стратегия Орбана следующая – у Будапешта должны быть хорошие отношения с влиятельными мировыми игроками (ЕС, США, Россия).

Дискуссия о том, как Европе избежать энергозависимости от "Газпрома":

С Китаем совсем другая история – это гораздо выгоднее для экономики. Это новая история. Россия исчезает из поля зрения, Китай появляется. У нас есть зерно, у нас есть университеты, у нас есть компании по производству автобусов.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян / Фото Hungary Today

Нет уверенности, что немецкое промышленное лидерство сохранится через 20 лет, на котором по сути держится венгерская промышленность. Мы сейчас на распутье.