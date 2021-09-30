Об этом министр иностранных дел сообщил на брифинге. Он отметил, что заседание экономической комиссии перенесли на неизвестный срок.

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Газ – это грешное, а защита нацменьшинств – праведное, – Кулеба

В отношениях с Венгрией очень важно отделять, как поговорка – не путать грешное с праведным. Газ это – грешное, а защита нацменьшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии и венгерской в ​​Украине – это праведное,

– сказал Кулеба.

Украина готова двигаться дальше в образовательном направлении

Касательно образовательного, гуманитарного направления отношений с венгерской стороной, то Украина готова двигаться дальше. В деле защиты нацменьшинств, отметил чиновник, есть серьезные достижения.

В Киеве заверили, что стремятся к полноценным отношениям с Будапештом, но только при условии учета национальных интересов обеих стран.

Будапешт заключил контракт с "Газпромом"

Отметим, что напряжение в отношениях между Венгрией и Украиной спровоцировало подписания контракта с "Газпромом". Будапешт договорился с российской компанией о поставках газа на 15 лет в обход украинской территории.

Обратите внимание! Между тем в Будапеште заявили, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику суверенного государства. Более того, в администрации венгерского премьера заявили о намерении блокировать путь Украины в НАТО.

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Коротко о скандальном газовом контракте между "Газпромом" и венграми: