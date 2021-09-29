Как пояснил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ПАСЕ, страны центральной Европы не имеют других вариантов, кроме закупки газа в больших объемах из России.

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Другого выхода не было, – Сийярто

Министр подчеркнул, что Венгрия использует газ так, как это делают другие страны Европы. По его словам, учитывая региональную инфраструктурную реальность, другого выхода, кроме как закупка газа в больших объемах из России, нет.

Поскольку газ должен доставляться по трубопроводу, а у вас нет трубопровода в другом направлении, то вы и не сможете его оттуда купить. Поэтому для жителей Центральной Европы, российский газ – вариант №1. И мы подписали газовый контракт на 15 лет, и мы отвергаем любые попытки посягнуть на наш суверенитет,

– добавил он.

Венгр отметил, что это суверенное право Будапешта – подписывать контракты на поставку энергии, "с кем мы хотим".

"И атаки на страну только потому, что это гарантирует, что дома и квартиры венгерских граждан будут отапливаться, а промышленность будет работать – это неприемлемо", – заключил Сийярто.

Что теперь будет с украинско-венгерскими отношениями

Дипломат отметил, что Венгрия не будет сокращать попытки улучшить двусторонние отношения с Украиной.

Но такие шаги, нападки на нас в Еврокомиссии из-за обеспечения безопасности наших энергоресурсов, – это уже слишком,

– заявил он.

Что известно о соглашении между Венгрией и Россией

Соглашение между "Газпромом" и венгерским энергохолдингом будет действовать 15 лет. Оно предусматривает ежегодные поставки 4,5 миллиарда кубометров газа: 3,5 миллиарда через Сербию, а остальные – через Австрию. Объемы поставок голубого топлива могут пересмотреть через 10 лет. Новый договор вступит в силу уже с 1 октября 2021 года.

Обратите внимание! Из-за этого соглашения Украина может терять ежегодно миллионы долларов. Ранее Венгрия также покупала российский газ, но для его транспортировки использовала украинские мощности.

Ранее Украина раскритиковала Венгрию за новое соглашение с Россией. В Министерстве иностранных дел Украины выразили удивление и разочарование этим решением Будапешта. При этом Сиярто считает, что Украина не может указывать Венгрии, с кем заключать контракты. Сделку с российским "Газпромом" дипломат считает выгодной. Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.